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El Banco de España confirma que el euríbor sube en abril hasta el 2,747 %

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Madrid, 4 may (EFE).- El Banco de España ha confirmado que el euríbor a un año, el principal índice de referencia para fijar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios, cerró abril con una tasa media del 2,747 %, con lo que por segundo mes consecutivo se encarecerán los préstamos hipotecarios vinculados al mismo.

El euríbor a un año supera el interés medio con que cerró marzo, que fue del 2,565 %, en 21,5 puntos básicos más, y en los últimos doce meses ha aumentado en 0,604 puntos, según la información difundida este lunes por el Banco de España.

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Tras la nueva subida en abril, las hipotecas variables volverán a encarecerse, ya que hace un año, en abril de 2025, el indicador cerró con una tasa mucho menor, del 2,143 %.

Así, para una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años con un interés de euríbor más el 1 %, la cuota subirá en más de 700 euros al año.

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Si el préstamo es de las mismas condiciones, pero de una cuantía de 300.000 euros, el alza de las cuotas será de unos 1.140 euros anuales.

En marzo, el euríbor se disparó hasta el 2,532 %, su mayor ascenso mensual en más de tres años (enero de 2023), al subir 31,9 puntos básicos, y encareció las hipotecas variables por primera vez desde abril de 2024.

El euríbor ha seguido subiendo en abril, pero con menor intensidad, y ha cerrado ligeramente por debajo de los niveles en los que empezó abril.

El analista del Banco Big Joaquín Robles espera que de cara a los próximos meses el euríbor pueda volver a revertir la situación, hasta situarse en niveles del 2,50 % e, incluso, por debajo.

En opinión de Robles, a medida que se estabilicen los precios del petróleo, también se frenará la expectativa de subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE). EFE

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EFE

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