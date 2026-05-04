Pacífico, uruguayo del filial del Barça, estará un año de baja por una lesión de rodilla

Barcelona, 4 may (EFE).- El defensa uruguayo del filial del Barcelona Patricio Pacífico ha sido intervenido quirúrgicamente este lunes de manera satisfactoria de la rotura del ligamiento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en abril, y estará unos doce meses de baja, según ha anunciado la entidad azulgrana.

El jugador charrúa ha sido operado en el Hospital de Barcelona por el doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los servicios médicos del club.

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Pacífico se lesionó en el tramo final del partido que el Barça Atlètic disputó el domingo 19 de abril frente al Olot (1-1) en el partido de la jornada 32 de la Segunda RFEF, la cuarta categoría del fútbol español.

El defensa, de 20 años, fue incorporado por el filial del Barcelona como cedido con opción de compra del Defensor Sporting en el pasado mercado invernal. EFE

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