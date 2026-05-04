Fin de ciclo en el Getafe: Bordalás se aleja y Celestini emerge como sustituto

Madrid, 4 may (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, termina contrato a final de curso con el conjunto madrileño y está lejos de alargar su relación con el club presidido por Ángel Torres, mientras que Fabio Celestini, que este lunes puso fin a su etapa en el CSKA Moscú, se perfila como el principal candidato a sucederle en el banquillo azulón.

La segunda etapa de Bordalás llega a su fin y, salvo sorpresa, según adelantó Marca y pudo confirmar EFE, no continuará en el Getafe después de una temporada complicada, marcada por múltiples problemas extradeportivos que ha tenido que solucionar el todavía dueño del banquillo azulón.

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De este modo, se cerrará otro ciclo exitoso del técnico alicantino en el club madrileño. Bordalás regresó al equipo a finales de la temporada 2022/23 para sustituir a Quique Sánchez Flores, cuando el Getafe estaba a un punto del descenso con siete jornadas por disputarse.

Consiguió la permanencia, amplió su contrato hasta junio de 2025 y, en las campañas 2023/24 y 2024/25, firmó dos salvaciones holgadas tras finalizar en duodécima y decimotercera posición, respectivamente. En ese momento, alargó su relación otro curso más.

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Aunque actualmente el Getafe ocupa la séptima plaza y sueña con disputar competición europea la próxima temporada, el curso no ha sido sencillo para Bordalás. Ha tenido que sobreponerse a la falta de efectivos durante gran parte del año, primero por lesiones -como las de Davinchi o Borja Mayoral- y, después, por las dificultades para inscribir jugadores al inicio del campeonato.

De hecho, en las tres primeras jornadas de Liga, el club no pudo inscribir a seis futbolistas (Abqar, Sancris, Neyou, Kiko Femenía, Javi Muñoz y Juanmi Jiménez) debido al límite salarial. Para solucionarlo, se vio obligado a desprenderse de uno de sus hombres más destacados, Christantus Uche, que se marchó al Crystal Palace. Aun así, dejó otras seis fichas sin cubrir, configurando una plantilla claramente insuficiente.

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Con esos condicionantes, el Getafe sufrió hasta enero. Llegó a situarse a un punto del descenso, pero los refuerzos del mercado invernal -Satriano, Zaid Romero, Luis Vázquez, Birmancevic y Boselli- impulsaron al equipo, que ahora no solo está salvado con holgura, sino que pelea por Europa.

El próximo verano, sin embargo, se presenta complicado. Uche, como confirmó Toni Muñoz este domingo minutos antes del choque ante el Rayo Vallecano, regresará tras su paso por el Crystal Palace. El club esperaba ingresar 20 millones de euros por la operación, pero no se activó la cláusula que obligaba al pago inmediato al no cumplir el requisito de jugar diez partidos como titular en la Premier League.

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Esa cantidad fue clave para que LaLiga permitiera al Getafe inscribir jugadores a comienzos de temporada. Sin esos ingresos, el club presidido por Ángel Torres deberá vender para evitar repetir los mismos problemas.

Bordalás no ocultó su malestar durante el curso. En varias ocasiones alzó la voz, especialmente tras la derrota ante la Real Sociedad el pasado 9 de enero, cuando afirmó en el Coliseum: “Estoy triste. No merezco lo que estoy pasando esta temporada, no se lo deseo a nadie”.

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Derrotado este fin de semana por el Rayo Vallecano, dejó claro que había vivido su año más difícil: "Nada ni nadie me va a apartar la perspectiva de la temporada. La temporada está siendo histórica. La temporada de mayor dificultad y de mayores problemas por todo lo que nos ha ocurrido"

Con 63 años y la posibilidad de afrontar nuevos retos en un club con mayores recursos, todo apunta a que su etapa en el Getafe, tras nueve campañas, está cerca de concluir salvo un giro inesperado porque Ángel Torres, como comunicó hace apenas diez días, quiere renovar a su entrenador: "Quiero hablar con él y ver que el piensa, hay que cambiar cosas y nosotros estamos agradecidísimos. Y si él quiere continuar hablaremos, no creo que haya ningún problema".

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En el caso de que se confirme definitivamente su salida, su sustituto podría ser Fabio Celestini, buen conocedor del club tras su etapa como jugador entre 2005 y 2010. Como entrenador, ha desarrollado su carrera en Suiza (Lausana, Lugano, Lucerna, Sion y Basilea) y recientemente dirigía al CSKA Moscú.

Precisamente este lunes puso fin a su etapa en el conjunto ruso tras 40 partidos y un título, la Supercopa.

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“El club agradece a Fabio Celestini la victoria en la Supercopa, el fútbol emocionante y las emociones vividas en 2025, así como su apuesta por el desarrollo de los jugadores”, señaló el CSKA Moscú en un comunicado, en el que también anunció la salida de su cuerpo técnico.

Comienza así la cuenta atrás para una más que probable despedida de Bordalás. Por delante, cuatro jornadas en las que buscará culminar la temporada en puestos europeos, lo que supondría un hito y un cierre a la altura de quien muchos consideran el mejor entrenador en la historia del club. EFE

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