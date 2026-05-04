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La familia de Maialen dice que estaba sometida y que el acusado tenía ataques de ira

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Vitoria, 4 may (EFE).- Varios familiares de Maialen, la mujer de 32 años que fue asesinada por su marido Jaime R. cuando estaba embarazada de gemelos, han asegurado que estaba "sometida", que él "le controlaba los mensajes y las redes sociales", así como tenía "ataques de ira que pagaba con objetos", y le quitaba la insulina que debía pincharse por ser diabética.

Hoy ha arrancado en la Audiencia Provincial de Álava el juicio con jurado popular por este crimen cometido en la tarde del 27 de mayo de 2023 en un apartahotel de Vitoria, aunque fue descubierto al día siguiente.

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La hija de dos años de la pareja permaneció sola junto al cadáver acuchillado de su madre durante 18 horas, hasta las 14:30 horas del día siguiente. La pequeña, que ahora tiene cinco años y medio, vive desde entonces con su abuelo y con su pareja.

Maialen tenía abierto un expediente de violencia de género por la Policía Nacional y sobre él pesaba una orden de alejamiento de un juzgado de Torremolinos (Málaga). Además, figuraba como víctima de 'riesgo extremo' en el sistema estatal de seguimiento de casos de violencia de género, VioGen, pero la Ertzaintza rebajó su calificación a "riesgo bajo". Este caso llevó a la Policía vasca a cambiar sus protocolos en estos casos.

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La Fiscalía pide 45 años de cárcel 25 por asesinato con alevosía y ensañamiento y con las agravantes de parentesco y género; otros ocho años por cada uno de los dos delitos de aborto -estaba embaraza de 16 semanas- y 4 años más por abandono de menor. La defensa pide la absolución por trastorno mental transitorio.

En esta primera sesión han declarado, entre otros, el padre de Maialen, su pareja y el hijo de esta, con el que la víctima había iniciado una relación pocos días antes del crimen. Según ha explicado, ambos habían empezado a "enamorarse". Ella le había comunicado su decisión de poner fin a su matrimonio y incluso le escribió en una nota: "Te quiero, espérame".

Maialen murió poco después mientras compartía con Jaime una estancia en un apartahotel, adonde acudió con la intención de terminar esa relación de la mejor manera posible y de llegar a un acuerdo económico sobre la niña. Por ello, el joven siente que la decisión de Maialen de romper con Jaime e iniciar una relación con él está relacionada con su muerte: "Si (Jaime) hizo lo que hizo, fue por mi culpa", ha dicho el joven, que fue quien encontró el cadáver.

El padre de Maialen ha definido al acusado como una "persona educada, encantadora, encandiladora" que al mismo tiempo era un "controlador, posesivo y mentiroso". "Tenía obsesión por controlarla, no era posible dar un paseo con ella si no estaba él", ha relatado.

Según ha explicado, ambos discutían de forma acalorada pero era él el que "tenía arrebatos de ira y lo pagaba con objetos a su alrededor, rompía una puerta, una ventana...". Ella "lo disculpaba e intentaba sacarle la cara" y no pensaba que él fuera a hacerle daño porque "no era consciente" del peligro.

La pareja se conoció en un centro de desintoxicación -ella por problemas de alcoholismo y él por el consumo de otras sustancias- y tuvieron juntos varias recaídas. En ese tiempo Jaime R. tuvo dos intentos de suicidio, con los que, según el padre de Maialen, trataba "de llamar la atención". EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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