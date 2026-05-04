El Chelsea confirma que Jesse Derry está en el hospital consciente

Londres, 4 may (EFE).- El Chelsea confirmó que Jesse Derry, el debutante de 18 años que se marchó en camilla tras un golpe en la cabeza, está en el hospital y consciente.

En un comunicado, el club londinense actualizó el estado del jugador después de que este se retirara en camilla y con oxígeno después de un choque en la cabeza en la primera parte con un jugador del Nottingham Forest.

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"El Chelsea puede confirmar que Jesse Derry ha sido trasladado al hospital como medida de precaución. Está consciente, hablando y se le están realizando pruebas. Le deseamos una rápida recuperación y le damos las gracias al equipo médico por su rápida respuesta".

El Forest se llevó este lunes la victoria por 1-3 y dejó prácticamente sellada la salvación, mientras que el Chelsea está a la espera de un milagro para clasificarse la temporada que viene a la Champions League. EFE

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