Yago se somete a una artroscopia de rodilla y es baja para lo que resta de temporada

Elche (Alicante), 4 may (EFE).- El extremo gallego del Elche Yago de Santiago se sometió este lunes a una artroscopia en la rodilla derecha y será baja para lo que resta de temporada, según informó el club ilicitano.

La intervención, según detalló el club en una nota oficial, se llevó a cabo con el objetivo de mejorar la recuperación de las molestias que el jugador arrastraba desde su última lesión, con la vista puesta en que pueda afrontar la pretemporada del próximo curso en las mejores condiciones.

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Yago fue operado por el jefe de los Servicios Médicos del Elche, el doctor Francisco Martínez Martínez.

El club indicó que la intervención fue un éxito y que el jugador inicia ya su proceso de recuperación.

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El futbolista gallego fue intervenido el pasado año de una grave lesión de rodilla que le mantuvo fuera del equipo durante toda la segunda vuelta y, en el presente campeonato, tras reaparecer en noviembre en Barcelona, participó en nueve partidos, el último el pasado 3 de abril en Vallecas. EFE

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