Simeone, sobre el cambio de hotel: "Este salía más barato"

Londres, 4 may (EFE).- Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ironizó este lunes sobre una supuesta superstición por haber cambiado el hotel de concentración de su equipo en Londres antes de la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal y afirmó que el que han elegido "salía más barato".

En la rueda de prensa previa al duelo, Simeone bromeó con la elección de un alojamiento distinto al que utilizaron en octubre antes de la derrota ante el Arsenal en fase de grupos (4-0) y al que escogió para afrontar la vuelta de octavos de final frente al Tottenham Hotspur, encuentro en el que los rojiblancos también perdieron por 3-2, pero consiguieron la clasificación a cuartos por su victoria por 5-2 en la ida. EFE

PUBLICIDAD

(vídeo)