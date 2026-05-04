Los candidatos a la Junta de Andalucía 'velan armas' para el debate electoral en RTVE

Sevilla, 4 may (EFE).- Los candidatos de los partidos con representación parlamentaria a la presidencia de la Junta han dedicado la mañana del lunes, desde sus respectivos 'cuarteles generales de campaña', a preparar el debate que mantendrán en RTVE, dentro de la campaña electoral andaluza para los comicios del 17 de mayo.

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, no tuvo ningún acto de campaña ayer por la tarde -sí lo tuvo por la mañana en Dos Hermanas (Sevilla)- para empezar a preparar el debate televisivo, que ha continuado en la jornada de esta mañana.

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Moreno afronta el debate "con serenidad y con el respeto que supone debatir con adversarios, que van a ser duros y difíciles", según explicó ayer a los periodistas, a los que confesó que su confianza es la de "haber cumplido a lo largo de estos siete años y cuatro meses y de nuestro proyecto y nuestro trabajo en los últimos años".

Los problemas de la vivienda, de la sanidad o el paro saldrán a colación en el debate, en el que el posible pacto entre PP y Vox en el caso de que los populares no logren la mayoría absoluta aparecerán durante el intercambio de argumentos de los partidos y sobre los que Moreno ha sido preguntado en numerosas ocasiones.

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Por su parte, la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha criticado a Moreno ante la no celebración de un debate "cara a cara" entre ambos por "miedo" del popular, según ha dicho, algo sobre lo que el candidato del PP se pronunció en su momento apelando a que no contaba con el respaldo del resto de las formaciones.

"El señor Moreno Bonilla no quiere debatir conmigo porque la estrategia del PP no es contar su modelo de sociedad ni contrastar políticas sanitarias o de vivienda", ha señalado la candidata socialista, quien ha sostenido que la intención del líder del PP es "simple y llanamente la deshumanización del rival político".

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Manuel Gavira (Vox), que en las últimas horas tampoco ha celebrado actos públicos, afronta el debate "con muchas ganas de llegar a los hogares andaluces sin filtros ni manipulaciones y para mostrarles que en Andalucía es posible un cambio de rumbo y un gobierno con sentido común al servicio de los andaluces".

José Ignacio García (Adelante Andalucía) ha despejado este lunes su agenda para prepararse el debate y lo está haciendo con su equipo de comunicación y con parte de la dirección de la campaña, según fuentes de la formación.

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García desea que el debate sirva para "conseguir que, por fin, hable de sanidad, vivienda o educación y dé explicaciones después de una campaña en la que está evitando hablar de lo importante y de sus responsabilidades y dejadez como Presidente".

Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, afronta el debate de esta noche en RTVE tras una jornada de campaña en Fuentes de Andalucía y una reunión posterior con su equipo de estrategia y comunicación.

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En ese encuentro de trabajo estuvo acompañado por Inma Nieto, portavoz parlamentaria de Por Andalucía, y por Toni Valero, coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, donde ha repasado los principales ejes del programa de gobierno de la coalición, con tres prioridades claras: sanidad pública, educación pública y vivienda.

El debate tendrá una duración de 90 minutos y comenzará con 30 segundos en los que cada candidato deberá responder a la pregunta: ¿Por qué quiere ser presidente de Andalucía?

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Serán tres bloques temáticos, cada uno con una duración de 25 minutos:economía: empleo, vivienda e infraestructuras; Políticas sociales: sanidad, educación e inmigración y Financiación autonómica, pactos y regeneración, y el espacio finalizará con el considerado 'minuto de oro', en el que cada candidato pedirá el voto. EFE