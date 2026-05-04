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Las víctimas de accidentes de Adamuz y Gélida tienen hasta el 4 de junio para pedir ayudas

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Madrid, 4 may (EFE).- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha ampliado un mes, hasta el próximo 4 de junio, el plazo para solicitar las ayudas destinadas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) ocurridos el 18 y el 20 de enero, respectivamente.

En una nota remitida este lunes, el Ministerio explica que la ampliación se aplicará a los heridos y a los familiares o allegados de los fallecidos para los cuales no se haya presentado todavía ninguna solicitud de ayuda.

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Tras los dos accidentes ferroviarios en Adamuz y Gélida, se consideró necesario proporcionar a las víctimas y a sus familias un respaldo material inmediato que contribuyese a mitigar el impacto económico derivado del accidente, dice la nota.

Para ello, se aprobó el Real Decreto-ley 1/2026, de 27 de enero, que estableció dos tipos de ayudas: las económicas no reembolsables, que se sumaron a las indemnizaciones a las que tienen derecho los afectados según la normativa comunitaria y nacional en materia de derechos de los viajeros de ferrocarril y sobre asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares.

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Asimismo, se activaron ayudas en concepto de anticipo de indemnización por responsabilidad civil.

La norma estableció que las ayudas se presentarían en el plazo de tres meses contados a partir de la publicación de la resolución del titular de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, que finaliza este lunes 4 de mayo.

Con la publicación de la nueva resolución, este plazo se ve ampliado en un mes, lo que significa que los potenciales beneficiarios que cumplan las condiciones establecidas en la resolución de ampliación podrán presentar las solicitudes hasta el 4 de junio de 2026.

Las personas que ya hayan presentado su solicitud no deben realizar ninguna acción adicional, aclara el Ministerio.

La tramitación de las solicitudes se podrá realizar, como hasta ahora, tanto de forma presencial como en la sede electrónica del Ministerio de Transportes, donde está disponible toda la información relativa a las ayudas, una guía y los formularios para realizar la solicitud, así como un documento de preguntas y respuestas. EFE

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