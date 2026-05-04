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Las 52 Super Series de vela abrirán la temporada esta semana en Puerto Portals

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Palma, 4 may (EFE). - La temporada 2026 de las 52 Super Series comenzará esta semana en Puerto Portals, haciendo por primera vez su prueba inicial desde la localidad mallorquina de Calvià, una habitual del circuito.

La Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week 2026 reafirma el vínculo estratégico entre el circuito y el enclave mallorquín, que se consolida como su sede más emblemática al celebrar la undécima edición consecutiva en la isla, convirtiéndose en el puerto más visitado en la historia de la competición.

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La flota reunirá a 14 equipos de 11 nacionalidades, con el debut de formaciones de Holanda, Suecia y Brasil, y alcanzará los 16 equipos a lo largo de la temporada, marcando un récord histórico.

A bordo competirán algunos de los mejores regatistas del mundo, entre ellos campeones olímpicos y del mundo, ganadores de la Copa América y especialistas en vela oceánica.

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La representación española volverá a tener un papel destacado, con diez regatistas presentes en cinco equipos. El factor local también cobra protagonismo, con la participación de cuatro regatistas mallorquines: Pedro Mas, Joan Fullana, Mathew Barber y Jordi Calafat.EFE

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