Jonathan Barreiro: "Tenemos que darlo todo porque hay un gran reto por delante"

Málaga, 4 may (EFE).- El alero Jonathan Barreiro ha afirmado este lunes sobre fase final de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), que enfrentará en semifinales al Unicaja con el AEK Atenas este jueves en el Palau Olimpic de Badalona, que tienen que "darlo todo porque hay un gran reto por delante".

"Ahora se trata de buscar el punto colectivo, no el individual y hay que ser positivos", dijo en rueda de prensa el jugador gallego, quien destacó que el conjunto griego "se ha reforzado mucho, es un equipo muy físico, tiene uno de los mejores anotadores de la competición y es un gran reto".

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El alero apuntó que si juegan y defienden "juntos, como equipo", competirán ante el AEK, y sobre su estado de forma actual comentó que está "cada día mejor físicamente".

"Necesitamos buscar esa reacción. Estoy convencido de que lo vamos a hacer. Estamos unidos, tenemos ese objetivo común y vamos a por ello", resaltó el gallego en alusión a la crisis de juego por la que atraviesa el equipo que entrena Ibon Navarro.

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Barreiro señaló sobre el AEK que "los griegos son duros, sobre todo en su casa. La afición se nota mucho y a Badalona irá mucha afición suya. Se puede imaginar la clase de partido que pueden jugar, pero es un pase a una final".

El ala-pívot Tyson Pérez, quien también asistió a la conferencia de prensa, señaló que la temporada por el momento no está siendo buena y que "hay que dar ese plus en estos dos partidos, dos partidos en los que puede pasar cualquier cosa".

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"Hay que hacer un esfuerzo mental. No es nada fácil para nadie, para ningún jugador, perder partidos, pero somos profesionales y tenemos que tener la mentalidad correcta de saber dónde estamos y lo que queremos. Vamos con ilusión y una 'final four' no se juega todos los días. Tenemos ganas de vivir ese ambiente tan bonito", subrayó Pérez.

El ala-pívot, que ha estado más de dos meses lesionado y reapareció recientemente, dijo al respecto que "obviamente" no están en el estado de forma que le "gustaría" pero que se encuentra bien del "dolor que tenía" y que le hizo parar.

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"Ese tratamiento conservador ha funcionado, estoy mucho mejor de lo que me esperaba y se esperaba el cuerpo médico. Ahora es una 'final four' hay que dejarse la piel y todo lo necesario para intentar ganar", insistió.EFE

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