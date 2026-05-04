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El Gobierno afronta con "total normalidad" la declaración de Ábalos y espera que "la justicia haga su trabajo"

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La portavzo del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado que el Ejecutivo afronta "con total normalidad" la declaración del exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo como investigado en el 'caso mascarillas' este lunes. "Somos los más interesados en que la justicia haga su trabajo", ha señalado.

Así se ha pronunciado este lunes la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en respuesta a los medios de comunicación después de participar en Pamplona en una jornada sobre regularización de personas migrantes.

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Según ha subrayado, "nadie está exento de que pueda haber un caso de corrupción y lo importante es cómo se reacciona". "Desde las filas del Partido Socialista la reacción ha sido inmediata, de colaboración absoluta con la justicia y con total inmediatez", ha apuntado.

Saiz ha destacado que "creemos en la política como servicio público" y en "cómo a través de la política se puede mejorar la vida de la gente de esta manera tan clara como lo estamos viendo en estos días en todo nuestro país" -en referencia al proceso de regularización de migrantes-.

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"El Gobierno ha puesto encima de la mesa un plan de lucha contra la corrupción porque somos conscientes de que la corrupción nos hace daño a todos, a la sociedad, hace un descrédito de los servidores públicos", ha manifestado.

En este sentido, ha apelado "a todas las fuerzas políticas a que se sumen a esa contundencia que ha mostrado el Partido Socialista de tolerancia cero con la corrupción".

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