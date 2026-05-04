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Aznar: "Sin ETA, Bildu no tendría los escaños con los que hacer presidente a Sánchez"

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Zaragoza, 4 may (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado en el homenaje celebrado en Zaragoza al que fuera presidente del PP aragonés, Manuel Giménez Abad, cuando se cumplen 25 años de su asesinato a manos de ETA, que sin Bildu, Pedro Sánchez no sería presidente y que "sin ETA, Bildu no tendría los escaños con los que hacer presidente a Sánchez".

Lo ha dicho este lunes en su discurso en el acto de homenaje tras la intervención de Manuel Giménez Larraz, el hijo mayor del político asesinato el 6 de mayo de 2001 cuando iba al fútbol a la Romareda, en la capital aragonesa, junto a su hijo menor.

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Honrar hoy la memoria de Manuel Giménez Abad es comprometerse con una tarea inconclusa que es "deslegitimar las coartadas póstumas de ETA" y es una deuda pendiente de todo demócrata con cada víctima, ha manifestado.

El expresidente ha recordado su política de "cumplimiento íntegro" de las penas por terrorismo y que él sí tenía una doctrina antiterrorista que no necesitaba "ocultar ni pactar en secreto" y que pivotaba sobre la derrota del terrorismo, "sin tener que asumir que el final de la banda fuese necesariamente dialogado y fruto de una negociación".

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A su juicio, durante su Gobierno no solo se construyó una doctrina sobre el final de ETA, sino que se comenzó a derrotarla "hasta anular su capacidad de sostener una campaña con posibilidades de presionar al Estado", lo que después fue "minuciosamente demolido" y tienen que explicar "otros". "Aunque a la luz de sus alianzas actuales, se explica por sí solo", ha recalcado.

Ha aseverado que hacer concesiones para que se deje de ejercer la violencia "no termina con ella, solo la alimenta dándole valor político" y por ello ha defendido que cuando se les increpa en el Congreso o se les dice que el PP "necesita a ETA" se debe responder que esa afirmación ofende "la inteligencia y la memoria", porque el PP "nunca ha vivido de la violencia; ha sobrevivido a pesar de ella".

Su partido, ha continuado, tiene "todo el derecho a hablar de ETA porque el Gobierno y sus socios han decidido acortar la condena de los terroristas y porque Bildu gobierna en España".

Ha cargado también con la política penitenciaria de Sánchez, que no puede ser "moneda de cambio con la que obtener apoyos parlamentarios" y ha pedido a las instituciones que promuevan el conocimiento de la realidad de lo que ETA fue y protejan la dignidad de las víctimas, actuando para acabar con los homenajes a los terroristas excarcelados.

Aznar ha aseverado que el único final decente del terrorismo en el que creyó fue "su derrota", que debía de ser "operativa y estratégica" e incluir "la deslegitimación de su pretensión política", porque dicha pretensión era "incompatible" con la democracia.

El asesinato de Manuel Giménez Abad forma parte de una lista demasiado larga, pero "una lista de honor" y ninguna memoria que quiera apellidarse "democrática" podrá olvidar "el tributo de sangre del partido que más la derramó en su defensa", ha afirmado Aznar.

Frente a ello, 25 años después, Bildu pacta con el Gobierno los contenidos de una "ley de memoria democrática", no ha condenado ni uno de los asesinatos de ETA y es una coalición cuyo coordinador fue un terrorista histórico y la marca sucesora de Batasuna, que "presenta listas manchadas de sangre", e integra, ha concluido Aznar, una mayoría parlamentaria dispuesta a "reprogramar" la memoria. EFE

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