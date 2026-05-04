El alcalde de Barcelona pide liberar a los miembros de la Flotilla que retiene Israel

Barcelona, 4 may (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido la liberación del activista hispano-palestino Saïf Abukeshek y del brasileño Thiago Ávila, miembros de la Flotilla Global Sumud 2026 secuestrados por la armada israelí en aguas internacionales y retenidos en Ashkelon, en el norte de la Franja de Gaza.

"Pedimos la liberación inmediata de Saïf y de Thiago, secuestrados por Israel en aguas internacionales", ha declarado este lunes el alcalde barcelonés tras reunirse con Sally Issa, compañera de Saïf Abukeshek, para expresarle el cariño, la solidaridad y el acompañamiento del Ayuntamiento de Barcelona a los dos ciudadanos y trasmitirle la labor que se realiza a escala institucional para la liberación.

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"Estamos coordinados y en contacto permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, y valoramos especialmente los esfuerzos diplomáticos que se están haciendo. Nos hemos puesto a su disposición; Barcelona está plenamente comprometida con el regreso inmediato de los miembros de la Flotilla secuestrados por Israel", ha asegurado Collboni.

Asimismo, ha manifestado que se están explorando vías de presión política mediante las redes y las alianzas de ciudades en las que participa Barcelona para que alcaldes y alcaldesas se sumen a la demanda de liberación de Saïf y de Thiago.

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El pasado jueves 30 de abril, los grupos municipales de Juntos por Barcelona, Partido de los Socialistas de Cataluña, Barcelona en Comú y Esquerra Republicana de Catalunya consensuaron y aprobaron una declaración institucional que condena la interceptación por parte del ejército de Israel en aguas internacionales de barcos de la misión humanitaria de la Flotilla Global Sumud.

Como hizo en la primera edición de esta iniciativa internacional, que tiene como objetivo denunciar el bloqueo en Gaza y dar respuesta a la grave situación humanitaria y política que afronta la población palestina, el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Distrito 11 Ciudades de Palestina, ha colaborado en la organización del evento de salida desde el Puerto de Barcelona de la segunda Flotilla Global Sumud. EFE

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