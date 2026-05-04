Detenido un tercer sospechoso del asesinato a tiros de un hombre en Xirivella (Valencia)

València, 4 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un tercer sospechoso del asesinato a tiros de un hombre de 35 años en plena vía pública cometido en Xirivella (Valencia) el pasado 4 de septiembre, ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

Se trata de un hombre de 50 años, cuñado del que se considera autor material de los disparos, y fue detenido el pasado jueves.

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Se da la circunstancia de que la detención -la lectura de sus derechos como detenido- se realizó en el centro penitenciario donde este hombre cumple condena por otros hechos y por los que ingresó con posterioridad al asesinato.

El primer sospechoso fue detenido en Requena en noviembre; posteriormente, en diciembre, fue detenido el padre, de 65 años, como cooperador necesario, y ahora el cuñado, con los mismos cargos.

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Los hechos sucedieron el 4 de septiembre en pleno centro de Xirivella, cuando los detenidos supuestamente dispararon a un hombre de 35 años, que falleció en el acto.

El crimen se registró poco antes de las 10.00 horas en la confluencia de la calle Sánchez Moscardó con la plaza Gerardo Garcés. EFE

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