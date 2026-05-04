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Denuncian ante Fiscalía el robo en el Museo de Badajoz para depurar responsabilidades

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Badajoz, 4 may (EFE).- El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía para que se esclarezcan los delitos existentes y, con ello, las responsabilidades precisas, por el robo en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.

Este centro museístico sufrió el pasado 25 de abril un robo en el que los ladrones sustrajeron las 144 monedas históricas del conocido como 'Tesoro de Villanueva' tras forzar una reja del edificio y romper la vitrina en la que estaban expuestas.

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La denuncia de Fondenex ante el Ministerio Fiscal no sólo va dirigida “contra los responsables de la acción delictiva”, sino también “contra los responsables de la Junta de Extremadura, organismo gestor del museo, que, por omisión en su responsabilidad de custodia, facilitaron el robo”, se ha explicado en una nota.

“Los museos que albergan bienes integrantes del patrimonio histórico deben disponer de planes de seguridad integrales, actualizados y adaptados a sus colecciones e instalaciones, con responsables designados para su ejecución y supervisión", señala la entidad denunciante.

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Estos planes, según aclara, abarcan la protección frente a robos, intrusiones o vandalismo, así como la gestión de emergencias y protocolos de actuación, incluida la protección de personas, colecciones e infraestructuras.

Fondenex expresa, además, que “la responsabilidad última recae en la dirección del museo, con apoyo de equipos técnicos multidisciplinares de conservación, seguridad y mantenimiento, pues el deber de custodia no se limita a la mera conservación material de los bienes, sino que incluye la adopción de todas las medidas razonables y proporcionadas para evitar su sustracción, deterioro o destrucción”.

Asimismo, incide en que la normativa y las buenas prácticas en materia de gestión museística imponen la necesidad de evaluaciones periódicas de riesgo específicas por pieza o colección, sistemas de videovigilancia integral con cobertura efectiva de accesos y zonas sensibles, además de sistemas de alarma conectados y operativos en todo momento.

De igual forma, se requieren, a juicio de Fondenex, protocolos de respuesta inmediata ante intrusiones, control efectivo de accesos físicos al recinto, y planes de autoprotección y seguridad actualizados.

En ese sentido, recuerda que, según la normativa autonómica, se considera “una infracción grave el incumplimiento del deber de las instituciones museísticas de garantizar la seguridad y conservación de sus colecciones, y muy grave cuando además se causen daños irreversibles a los bienes integrantes de las colecciones de estas dotaciones", que es lo que pasaría si las monedas del Tesoro de Villanueva no son recuperadas. EFE.

jlr/jd/lml

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