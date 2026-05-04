Concejal de ERC declarará en la Audiencia Nacional por "torturas" sufridas en la Flotilla

Barcelona, 4 may (EFE).- El concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas declarará el próximo miércoles en la Audiencia Nacional como denunciante por las "agresiones" y "torturas" que sufrió por parte del Ejército de Israel como miembro de la Flotilla que trató de llegar a Gaza en otoño del año pasado.

Coronas, que fue capitán de una de las embarcaciones de la expedición, ha presentado una denuncia por delitos contra la comunidad internacional y crímenes de lesa humanidad contra miembros del Gobierno israelí y mandos militares, como el ministro de Defensa israelí, Irael Katz, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

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En la denuncia, Coronas sostiene que durante su detención se le negó el acceso a medicación y asistencia médica y que fue expuesto a "un trato humillante e intimidatorio".

"Estas conductas no son meros tratos degradantes, sino actos de tortura y trato inhumano, ejecutados por personal penitenciario y fuerzas de seguridad israelíes, en el marco de un conflicto armado y con el objetivo de quebrar la voluntad y la dignidad de las personas detenidas", señala.

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Derivado de ello, señala el texto, actualmente está "en seguimiento psicológico especializado" y aportará "el informe psicológico correspondiente, a fin de acreditar las secuelas derivadas del cautiverio".

Coronas señala que fueron detenidos sin orden judicial en aguas internacionales, sin derecho a defensa ni comunicación inmediata con asistencia letrada o consular y trasladados por la fuerza a territorio israelí, donde permanecieron incomunicados durante días.

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Durante su estancia en la prisión de Ktziot, en el desierto del Néguev, el edil de Esquerra estuvo "bajo condiciones que vulneran los estándares mínimos de dignidad humana".

"Fui obligado a permanecer de rodillas durante horas, sometido a insultos, amenazas y gritos, desnudado parcialmente durante el registro, y privado de agua, comida y descanso durante largos periodos. Fui recluido en una celda de unos seis metros por tres, junto a unos trece hombres, sin casi ventilación, con luz encendida cuando así lo decidían los policías y sin posibilidad de dormir más de dos horas seguidas sin algún sobresalto", relata.

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La denuncia de Coronas se suma a la de otros participantes en la anterior expedición de la flotilla, como la de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que declarará mañana en la Audiencia Nacional por las "agresiones" sufridas. EFE