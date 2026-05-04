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Concejal de ERC declarará en la Audiencia Nacional por "torturas" sufridas en la Flotilla

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Barcelona, 4 may (EFE).- El concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas declarará el próximo miércoles en la Audiencia Nacional como denunciante por las "agresiones" y "torturas" que sufrió por parte del Ejército de Israel como miembro de la Flotilla que trató de llegar a Gaza en otoño del año pasado.

Coronas, que fue capitán de una de las embarcaciones de la expedición, ha presentado una denuncia por delitos contra la comunidad internacional y crímenes de lesa humanidad contra miembros del Gobierno israelí y mandos militares, como el ministro de Defensa israelí, Irael Katz, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

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En la denuncia, Coronas sostiene que durante su detención se le negó el acceso a medicación y asistencia médica y que fue expuesto a "un trato humillante e intimidatorio".

"Estas conductas no son meros tratos degradantes, sino actos de tortura y trato inhumano, ejecutados por personal penitenciario y fuerzas de seguridad israelíes, en el marco de un conflicto armado y con el objetivo de quebrar la voluntad y la dignidad de las personas detenidas", señala.

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Derivado de ello, señala el texto, actualmente está "en seguimiento psicológico especializado" y aportará "el informe psicológico correspondiente, a fin de acreditar las secuelas derivadas del cautiverio".

Coronas señala que fueron detenidos sin orden judicial en aguas internacionales, sin derecho a defensa ni comunicación inmediata con asistencia letrada o consular y trasladados por la fuerza a territorio israelí, donde permanecieron incomunicados durante días.

Durante su estancia en la prisión de Ktziot, en el desierto del Néguev, el edil de Esquerra estuvo "bajo condiciones que vulneran los estándares mínimos de dignidad humana".

"Fui obligado a permanecer de rodillas durante horas, sometido a insultos, amenazas y gritos, desnudado parcialmente durante el registro, y privado de agua, comida y descanso durante largos periodos. Fui recluido en una celda de unos seis metros por tres, junto a unos trece hombres, sin casi ventilación, con luz encendida cuando así lo decidían los policías y sin posibilidad de dormir más de dos horas seguidas sin algún sobresalto", relata.

La denuncia de Coronas se suma a la de otros participantes en la anterior expedición de la flotilla, como la de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que declarará mañana en la Audiencia Nacional por las "agresiones" sufridas. EFE

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EFE

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