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Competencia abre ocho nuevos expedientes sobre el apagón y eleva el total hasta los 63

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Madrid, 4 may (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto ocho nuevos expedientes dentro de su investigación por el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 y eleva así el total hasta los 63 procedimientos en fase de estudio.

Competencia incoó estos expedientes "graves" a las empresas Naturgy, EDP e Iberdrola el pasado 23 de abril, cuando también se abrieron otros 35 procedimientos que, no obstante, fueron comunicados hace varios días.

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Todos estos expedientes están abiertos en base al artículo 65.8 de la Ley del Sector Eléctrico por haber incumplido presuntamente los artículos 64.15, 16 y 17 sin riesgo de garantía del suministro o daño grave.

Esos artículos hacen referencia al incumplimiento de instrucciones impartidas por el operador del sistema, las normas de seguridad del servicio o las obligaciones de mantenimiento de instalaciones que afecten a la disponibilidad.

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La CNMC recalca que los hechos objeto de estos procedimientos "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas", dado que el incidente respondió a un origen multifactorial.

Estos procedimientos sancionadores incluyen también "la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados" en el marco de la investigación del incidente, ha venido señalando el regulador.

El regulador subraya que la apertura de estos expedientes "no prejuzga el resultado final de la investigación" y añade que los procedimientos tendrán una duración máxima de entre nueve y dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción. EFE

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EFE

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