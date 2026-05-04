Competencia abre ocho nuevos expedientes sobre el apagón y eleva el total hasta los 63

Madrid, 4 may (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto ocho nuevos expedientes dentro de su investigación por el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 y eleva así el total hasta los 63 procedimientos en fase de estudio.

Competencia incoó estos expedientes "graves" a las empresas Naturgy, EDP e Iberdrola el pasado 23 de abril, cuando también se abrieron otros 35 procedimientos que, no obstante, fueron comunicados hace varios días.

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Todos estos expedientes están abiertos en base al artículo 65.8 de la Ley del Sector Eléctrico por haber incumplido presuntamente los artículos 64.15, 16 y 17 sin riesgo de garantía del suministro o daño grave.

Esos artículos hacen referencia al incumplimiento de instrucciones impartidas por el operador del sistema, las normas de seguridad del servicio o las obligaciones de mantenimiento de instalaciones que afecten a la disponibilidad.

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La CNMC recalca que los hechos objeto de estos procedimientos "no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas", dado que el incidente respondió a un origen multifactorial.

Estos procedimientos sancionadores incluyen también "la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados" en el marco de la investigación del incidente, ha venido señalando el regulador.

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El regulador subraya que la apertura de estos expedientes "no prejuzga el resultado final de la investigación" y añade que los procedimientos tendrán una duración máxima de entre nueve y dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción. EFE