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Aconsejan controles visuales a pacientes con inhaladores ante un mayor riesgo de cataratas

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Oviedo, 4 may (EFE).- El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega ha recomendado controles visuales periódicos a las personas con tratamientos prolongados de corticoides inhalados para monitorizar posibles cambios en el cristalino, dado que algunos estudios han observado que estos pacientes podrían presentar una mayor probabilidad de desarrollar cataratas.

En un comunicado, el instituto ha señalado que los inhaladores con corticoides se han consolidado como uno de los tratamientos más eficaces para el asma, una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que afecta aproximadamente al 10,4 por ciento de los niños de entre 6 y 7 años y al 15,3 por ciento de los adolescentes de 13 a 14 años en España.

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Sin embargo, en los últimos años, la investigación científica ha comenzado a analizar con más detalle su posible impacto a largo plazo en la salud visual, incluyendo no solo enfermedades alérgicas oculares, sino también otros cambios funcionales en la superficie ocular.

Según el Instituto, algunos estudios han observado que las personas que utilizan inhaladores con corticoides durante periodos prolongados podrían presentar una mayor probabilidad de desarrollar cataratas, una patología ocular frecuentemente asociada al envejecimiento y la causa más común de discapacidad visual y ceguera reversible en el mundo.

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Este posible aumento del riesgo se ha relacionado especialmente con dosis elevadas y tratamientos mantenidos en el tiempo.

"No hay que alarmarse ya que, desde el punto de vista oftalmológico, lo relevante es que hablamos de un posible factor de riesgo acumulativo, no de un riesgo inminente. En consulta vemos que las cataratas asociadas a corticoides suelen aparecer tras exposiciones prolongadas o dosis altas, por lo que la clave está en la vigilancia", ha señalado el doctor Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso.

Al mismo tiempo, los especialistas recuerdan que este riesgo es inferior al asociado a otros tipos de corticoides, como los administrados por vía oral, y que debe interpretarse siempre dentro del contexto clínico de cada paciente.

El referido instituto oftalmológico ha añadido que, más allá de las cataratas, la ciencia también está explorando cómo el propio asma podría influir en la salud ocular y algunos trabajos sugieren que la inflamación crónica y episodios de menor oxigenación asociados a la enfermedad podrían provocar cambios sutiles en la microcirculación de la retina, incluso en edades tempranas.

Estas alteraciones, detectadas mediante técnicas de imagen avanzadas, están siendo estudiadas como posibles marcadores de seguimiento en pacientes pediátricos.

El doctor Fernández-Vega ha apuntado que los inhaladores siguen siendo tratamientos seguros y eficaces cuando se utilizan correctamente y que las cataratas son tratables y su detección precoz permite actuar a tiempo, por lo que ha aconsejado que, estos casos, se realicen controles visuales periódicos para monitorizar posibles cambios en el cristalino. EFE

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