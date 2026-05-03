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Milán celebra el 'Scudetto' del Inter

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Roma, 3 may (EFE).- Los aficionados del Inter de Milán tomaron este domingo la emblemática Piazza del Duomo para festejar el vigésimo primer título de Serie A del conjunto 'nerazzurro', con fuegos artificiales y símbolos del club, en una celebración que se extendió por toda la ciudad desde el pitido final del encuentro.

Aunque la celebración oficial no tendrá lugar hasta el próximo 17 de mayo, cuando el equipo presente el título ante su afición en el encuentro frente al Verona, miles de aficionados salieron a las calles de Milán (norte de Italia), especialmente frente al Duomo, con bengalas y emblemas del club para festejar la conquista del campeonato liguero.

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También en los alrededores del Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), que vivió una auténtica fiesta tanto dentro como fuera tras el pitido final del partido entre Inter y Parma (2-0) que certificó el 'Scudetto' para el conjunto 'nerazzurro'.

La marea negra y azul inundó las calles de la capital lombarda, con miles de seguidores del Inter con banderas y cánticos en un ambiente festivo que está previsto que se prolongue durante la noche.

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También se vieron pancartas que reflejaban la rivalidad con el Milan, con mensajes como: "Milán somos nosotros", tal y como reflejaron las imágenes difundidas por medios locales.

Las autoridades milanesas desplegaron un dispositivo especial para controlar el tráfico y evitar incidentes en los puntos de mayor concentración, sobre todo en la céntrica plaza.

El Inter de Milán se proclamó campeón de la Serie A tras vencer 2-0 al Parma en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), en la trigésima quinta jornada, asegurando matemáticamente el título a falta de tres jornadas.

El conjunto dirigido por Chivu confirmó así una temporada de regularidad en la que defendió el liderato y acumuló 26 victorias en 35 partidos. EFE

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EFE

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