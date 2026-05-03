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Leclerc penalizado con 20 segundos, pierde dos plazas; Colapinto es séptimo en Miami

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Redacción deportes, 3 may (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que acabó sexto el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, ha sido sancionado con 20 segundos "por abandonar la pista y sacar ventaja de esta acción", por lo que perdió dos plazas en la clasificación final; lo que implica que el argentino Franco Colapinto (Alpine) gana uno y acaba séptimo.

La sanción a Leclerc también supone que su compañero, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton -séptimo en meta- también avance un puesto y se inscriba sexto en la clasifición final de la carrera.

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Al acabar séptimo, Colapinto, nacido hace 22 años en Pilar (Buenos Aires) -que de esta forma sumó seis puntos en la general del Mundial, en la que, con 7, es undécimo- logró el mejor resultado de su carrera en la F1. EFE

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