Hoy será noticia. Lunes, 4 de mayo

JUICIO ÁBALOS

Recta final del juicio a Ábalos: El exministro responde a las acusaciones de Aldama

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Madrid (EFE).- El juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos entra esta semana en su recta final con el turno del también exdirigente socialista, que responderá este lunes a las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama sobre el cobro de mordidas dirigidas también -dijo- a financiar al PSOE.

Será este lunes finalmente cuando el que fuese lugarteniente de Pedro Sánchez en el PSOE como secretario de Organización, actualmente en prisión preventiva, tome la palabra en el juicio en el que afronta una petición de 24 años de cárcel por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de mordidas de Aldama.

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JUICIO KITCHEN

El exdirector del CNI declara en Kitchen tras negar Sáenz de Santamaría su intervención

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Madrid (EFE).- El exdirector del CNI Félix Sanz Roldán declara en la quinta semana del juicio por el caso Kitchen después de que la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría negara cualquier implicación de ese organismo en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas entre 2013 y 2015.

La declaración como testigo de Sanz Roldán está señalada para este lunes, mismo día en el que ha sido citado el coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO), y el empresario Javier Pérez Dolset, investigado junto a la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas maniobras para tratar presuntamente de desbaratar investigaciones que afectan a ese partido o a familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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COMUNIDAD EUROPEA

Sánchez llevará su defensa de más control de las redes a la cumbre que reúne a toda Europa

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Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevará este lunes su defensa de que haya un mayor control de las redes sociales a la cumbre que celebrará en Armenia la Comunidad Política Europea, un foro que reúne a los Veintisiete y a la mayoría del resto de países europeos que no forman parte del club comunitario.

Una incidencia técnica en el avión oficial en el que se desplazaba este domingo el presidente del Gobierno a Armenia le obligó a hacer un aterrizaje en la capital de Turquía, Ankara, donde pasa la noche hasta que reanude el viaje este lunes.

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SUCESOS NARCOTRÁFICO

La Guardia Civil investiga el gran alijo de cocaína de carguero apresado en el Atlántico

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Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Guardia Civil investiga el gran alijo de cocaína del carguero que ha apresado en el Atlántico con bandera de Comores y que puede ser un de los mayores incautados en España.

El buque, de nombre Arconian, y sus tripulantes han llegado a última hora de la tarde de este domingo al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, escoltados por una patrullera de la Guardia Civil. La operación se lleva a cabo siguiendo órdenes de la Audiencia Nacional y bajo secreto de sumario.

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SANIDAD MIR

9.278 futuros médicos empiezan hoy a elegir su plaza en otro polémico proceso MIR

Madrid (EFE).- Un total de 9.278 futuros médicos elegirán a partir de hoy la plaza en la que desarrollarán su residencia en medio de un proceso MIR que este 2026 ha vuelto a estar marcado por la polémica, suscitada por algunos retrasos en el calendario, pero sobre todo por el de las sospechas de trampas en las pruebas.

Tras haber culminado las de las otras especialidades como Enfermería (EIR), el Ministerio de Sanidad arrancará el proceso de adjudicación de las plazas MIR a las 8:45 de forma presencial y telemática por riguroso orden de puntuación, del 1 al 350 a primera hora y del 351 al 700 a partir de las 15 horas.

CRIMEN ESPLUGUES

Esplugues homenajeará en una concentración a la mujer asesinada en la calle

Barcelona (EFE).- El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha convocado para este lunes, a las 18:00 horas, una concentración frente al consistorio para recordar a la joven asesinada este sábado con un cuchillo de grandes dimensiones en la vía pública en esa localidad, por lo que ha sido detenido un hombre.

Los hechos tuvieron lugar sobre las once de la mañana en la calle de Joan Miró, donde el arrestado, armado con un cuchillo y que amenazaba a los transeúntes, asesinó a la mujer e hirió a un hombre. El agresor huyó del lugar pero fue detenido una hora después en la avenida de la Diagonal, en el límite entre Barcelona y Esplugues.

EL TIEMPO

La semana empieza con lluvia en la mitad norte y tiempo estable en la sur

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que este lunes se mantenga la situación de inestabilidad en la mitad norte peninsular, con precipitaciones acompañadas de tormenta y ocasionalmente granizo, mientras en la sur los cielos estarán poco nubosos o con intervalos, que pueden dejar chubascos aislados en el sureste.

Las temperaturas máximas experimentarán un descenso notable en el Cantábrico oriental y es probable que nieve por encima de los 1.600/1.800 metros en la Cantábrica y de los 2.000 metros en el resto de montañas del norte.En la mitad norte peninsular predominarán los cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormenta y ocasionalmente granizo, que se esperan desde primeras horas en el Cantábrico oriental, si bien, en general de forma menos intensa y dispersa.

EFE

fp