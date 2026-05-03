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Alonso: Esperábamos por si al final llovía, para intentar evitar un parada

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Redacción deportes, 3 may (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno y que acabó decimoquinto este domingo el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial, declaró en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad, donde hizo una tanda de 42 vueltas con los mismos neumáticos, que esperaban "por si al final llovía, para intentar evitar una parada".

"Estábamos esperando por si al final llovía, por sorpresa, para intentar evitar una parada", manifestó el doble campeón mundial asturiano, con 32 victorias y 106 podios en la categoría reina, en la que festejó títulos intercontinentales en 2005 y 2006.

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"Pero bueno, tenemos tanta distancia con el catorce, que incluso evitando una parada hubiésemos acabado en la misma posición; así que todavía nos falta muchísimo para intentar aprovechar una triquiñuela", declaró Alonso, de 44 años, que acaba de estrenar paternidad y que aún no ha decidido su futuro, aunque parece que no le gusta la idea de retirarse de la división de honor con las malas sensaciones que está experimentando en este comienzo de temporada, con un AMR26 sin prestaciones del que se esperaba muchísimo más.

"Con Lance (Stroll, su compañero canadiense) lo hablamos siempre, cada mañana, que deberíamos intentar entretenernos; que a ver si estamos juntos, o si no, esperarnos o lo que sea; para aprender un poco en cuanto a la gestión de la energía y todo, ya que no hemos hecho muchos kilómetros este invierno", comentó Fernando al canal de televisión DAZN en el circuito del Hard Rock Stadium.

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"Con 'Checo' (el mexicano Sergio Pérez, de Cadillac) intentamos hacer lo mismo, un poco de entretenimiento; hoy teníamos un pelín más de ritmo que ellos", añadió el genial piloto asturiano, asimismo campeón mundial de Resistencia (WEC) -con Toyota- tras acabar decimoquinto este domingo en Miami. EFE

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