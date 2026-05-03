116-94. Detroit completa la remontada ante Orlando y vuela a las semifinales del Este

Chicago (EE.UU.), 3 may (EFE).- Los Detroit Pistons completaron este domingo su remontada en la serie contra los Orlando Magic y su 116-94 en el séptimo partido les permitió reponerse de 1-3 adverso y avanzar a las semifinales del Este, en las que esperan a uno entre Cleveland Cavaliers y Toronto Raptors.

Los Pistons, el mejor equipo del Este en la temporada regular, estuvieron contra las cuerdas ante Orlando, que accedió a los 'playoffs' como octavo cabeza de serie, pero reaccionaron a tiempo.

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Forzaron el séptimo tras remontar 22 puntos de desventaja en el sexto, disputado en Orlando, y no perdonaron en la Little Caesars Arena de Detroit, impulsados por 32 puntos y doce asistencias de su estrella más brillante, Cade Cunningham.

Detroit pudo celebrar su primera victoria en una serie de 'playoffs' de la NBA en 18 años.

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Los Pistons dieron una prueba de fuerza en casa al tirar con un 51.2 % en tiros de campo y al rozar el 50 % también con el triple (16 de 33).

En la lluvia de tiros de tres puntos participó Tobias Harris, que conectó cinco triples y acabó el encuentro con 30 puntos y nueve rebotes.

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El pívot Jalen Duren también dio una gran aportación en la pintura y selló un doble doble de quince puntos y quince rebotes, seis de ellos ofensivos.

Los Magic, que hace seis días estaban arriba 3-1 en esta serie, se quedaron cortos en el momento decisivo y desperdiciaron la gran actuación personal de Paolo Banchero.

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El alero anotó 38 puntos, capturó nueve rebotes y repartió seis asistencias en 41.54 minutos en pista, con catorce de 25 en tiros de campo.

Pero eso solo le sirvió a Orlando para aguantar un cuarto, antes de que los Pistons, con un segundo segmento de 40-27, dieran un golpe al encuentro.

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A Banchero le faltó apoyo. Sin Franz Wagner, baja por tercer partido consecutivo por un problema de pantorrilla, el segundo máximo anotador de los Magic fue Desmond Bane con 16 puntos.

Wendell Carter metió trece puntos, mientras que Jalen Suggs, otra pieza clave en los equilibrios de los Magic, no pasó de los seis puntos con dos de nueve en tiros y cero de cuatro en triples.

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Los Pistons alcanzaron los veinte puntos de ventaja en el tercer cuarto y su máxima ventaja fue de 25 puntos en el 96-71. Con orgullo, los Magic firmaron un parcial de 15-4 que les acercó hasta los catorce puntos, pero ya era demasiado tarde para evitar la derrota.

Los Pistons conocerán su rival en las semifinales del Este este mismo domingo, cuando los Cavs y los Raptors se enfrenten para el séptimo partido de su serie.

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El sábado, los Philadelphia 76ers asaltaron el TD Garden de Boston y se citaron con los New York Knicks en la otra semifinal del Este, que arrancará este lunes en el Madison Square Garden. EFE