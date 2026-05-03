La Serie A y clubes italianos felicitan al Inter de Milan por ganar el ‘Scudetto’

Roma, 3 may (EFE).- La Serie A y varios clubes italianos, entre ellos el Milan y el Nápoles, felicitaron este domingo al Inter de Milán por la consecución de su vigésimo primer 'Scudetto', después de que el conjunto 'nerazzurro' venciera al Parma y certificara el título liguero a falta de tres jornadas.

"Cambiaron de forma. Juntos, volvieron a encontrar la grandeza. Metamorfosis, renacido en la gloria", publicó en su cuenta de X la liga italiana.

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"Un símbolo eterno que se renueva para volver a dominar en el escenario más prestigioso", añadieron al publicar un póster en el que aparece una serpiente en negro y azul enroscada en el imponente Arco de la Paz de Milán.

Varios clubes se sumaron a las felicitaciones de la máxima categoría del fútbol italiano, entre ellos su máximo rival de la ciudad, el Milan, que expresó su reconocimiento con un mensaje en redes: "Felicitaciones al Inter por la victoria en la Serie A 2025/26".

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También el Nápoles, segundo clasificado y campeón de la pasada temporada, felicitó al conjunto 'nerazzurro' a través de un mensaje acompañado de emoticonos de aplausos.

Otros clubes, como el Torino, el Sassuolo, el Cremonese y el Génova, entre otros, también se sumaron a las felicitaciones públicas al Inter.

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El Inter de Milán se proclamó campeón de la Serie A tras vencer 2-0 al Parma en el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro), en la trigésima quinta jornada, asegurando matemáticamente el título a falta de tres jornadas.

El conjunto dirigido por el rumano Cristian Chivu confirmó así una temporada de regularidad en la que defendió el liderato y acumuló 26 victorias en 35 partidos. EFE

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