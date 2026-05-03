Espana agencias

García Ortiz critica que se le condenó sin pruebas y se sintió "maltratado" por el novio de Ayuso y 'MAR' en el juicio

Guardar
Imagen KXSMFNVRXJHF7OP45AV2PIGIXE

El ex fiscal general del Estado Álvaro García ha sostenido que el Tribunal Supremo le condenara sin "carga probatoria" en su contra y ha asegurado que se sintió "maltratado" y "señalado" a lo largo del juicio por Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como por su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

"Yo en el juicio y en los hechos no veía ninguna conducta punible, no había para mí ninguna carga probatoria contra mí. Lo tenía clarísimo y salí convencido en el juicio", ha asegurado García Ortiz en el programa 'Lo de Évole' de 'La Sexta', en su primera entrevista desde su condena el pasado noviembre.

PUBLICIDAD

El que fuera fiscal general del Estado ha reconocido que el fallo fue "duro" y una "sorpresa" porque estaba convencido de que sería absuelto, al tiempo que ha reiterado que no fue el origen de la filtración de correos entre la defensa de González Amador y un fiscal sobre presunto delito fiscal del novio de Ayuso.

Al mismo tiempo, ha confesado que fue "doloroso" ver la intervención de González Amador en el juicio. "Se dirigió a mí hasta en cinco ocasiones. Me señaló, dijo mi nombre y lo hizo con esa vehemencia", ha afirmado, apuntando al mismo tiempo a Rodríguez. "Fueron dos momentos difíciles en el juicio", ha añadido.

PUBLICIDAD

En este punto, García Ortiz ha defendido que cualquier persona que "se somete a los tribunales tiene derecho a que se respete su persona, su dignidad, y que no se señale de esa manera flagrante a su persona".

CONDENADO A DOS AÑOS DE INHABILITACIÓN

García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para el cargo, a una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 a González Amador por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador punto.

El ex fiscal general solicitó en abril al Tribunal Constitucional (TC) que anulara la condena que le impuso el Tribunal Supremo, defendiendo que en su actuación "existía una finalidad institucional legítima: desmentir informaciones confusas, contradictorias y tergiversadas y defender la actuación de la Fiscalía y de los fiscales intervinientes en un asunto de gran interés público, desmintiendo las graves acusaciones que públicamente se habían vertido contra ella".

Por su parte, el Ministerio Público también ha recurrido la sentencia ante el TC, ya que considera que se vulneraron los derechos de García Ortiz a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y defenderse de ella, y a la legalidad penal.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

116-94. Detroit completa la remontada ante Orlando y vuela a las semifinales del Este

Infobae

La Serie A y clubes italianos felicitan al Inter de Milan por ganar el ‘Scudetto’

Infobae

La lluvia no agua el regreso de El Último de la Fila a su Barcelona treinta años después

Infobae

Hoy será noticia. Lunes, 4 de mayo

Infobae

Leclerc penalizado con 20 segundos, pierde dos plazas; Colapinto es séptimo en Miami

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP da tres consejerías a Vox en el nuevo gobierno de Aragón: la ultraderecha asume Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente

El PP da tres consejerías a Vox en el nuevo gobierno de Aragón: la ultraderecha asume Bienestar Social, Agricultura y Medio Ambiente

Un menor es hospitalizado en estado grave en Barcelona tras ser atacado por un grupo de jóvenes y resultar herido por una arma blanca

Si diste positivo en un control de drogas al volante, puede anularse tu sanción

Rechazan la incapacidad permanente a un fontanero con una perforación en el ojo izquierdo: “En su profesión no existen exigencias de visión binocular”

Muere una mujer al caerse de la Muralla de Lugo: la policía investiga si es un accidente

ECONOMÍA

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

La falta de camioneros en España abre una oportunidad para los conductores extranjeros: Perú, Marruecos y Colombia lideran los canjes de carnés

Trump ayuda al euro sin saberlo y China ya cobra en euros

El mayor casero de España es estadounidense: Blackstone, el fondo buitre que controla 19.000 viviendas en el mercado del alquiler

España perdió 1.800 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos tras el primer año de los aranceles de Trump: el aceite de oliva cae

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev