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Tres hombres heridos, uno crítico, en un accidente de tráfico en Canovellas (Barcelona)

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Madrid, 4 abr (EFE).- Tres hombres resultaron heridos, uno de ellos en estado crítico, en un accidente de tráfico que se produjo este domingo por la noche entre los kilómetros 23 y 25 de la carretera C-17, a la altura de Canovellas (Barcelona), informó el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña (SEM).

El herido con peor pronóstico fue trasladado al Hospital Sant Pau, situado en Barcelona, mientras que otro, en estado menos grave, fue evacuado al Hospital de Granollers. El tercero, afectado leve, fue dado de alta en el mismo lugar de los hechos, detalló esta misma fuente a través de su cuenta de X.

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El siniestro, del que no trascendieron detalles, se produjo a las 21:44 horas y provocó el corte de la circulación en la C-17 en ambos sentidos.

A las 22:47 se abrió un carril en sentido sur hacia Barcelona y durante la madrugada del lunes la circulación recuperó la normalidad, según pudo comprobar EFE en la página web del Servicio Catalán de Tráfico.

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Para atender esta incidencia el SEM activó cuatro ambulancias, que asistieron a los heridos y procedieron con los traslados. EFE

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EFE

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