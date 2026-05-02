Espana agencias

El cónsul de España en Tel Aviv está citado a las 12 horas para ver a Abukeshek

Guardar

Barcelona, 2 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este sábado que el cónsul de España en Tel Aviv está citado a las 12:00 horas de este sábado para poder tener un contacto con el activista español de origen palestino Saif Abukeshek, después de que este haya sido trasladado a Israel.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Albares ha explicado que este primer contacto de un representante de España con el activista podrá realizarse después de que Israel haya aceptado la petición de asistencia consular que se le trasladó de manera formal.

PUBLICIDAD

En estos momentos, tanto Abukeshek como el otro activista retenido, el brasileño Thiago Ávila, estarían desembarcando en un puerto de Israel.

"Según las últimas comunicaciones oficiales de las autoridades israelíes, estaría desembarcando en estos momentos en el puerto de Ashood", ha apuntado el ministro.

PUBLICIDAD

Albares ha detallado que España está en contacto para llevar a cabo todas estas gestiones con Brasil y también con Suecia ya que, al parecer, el activista español tiene además pasaporte de ese país.

La Flotilla Global Sumud aseguró esta madrugada que los dos activistas, que denuncian que ha sido torturado por el Ejército israelí, estaban siendo trasladados desde Grecia hacia Israel.

Preguntado por las denuncias de haber recibido torturas realizadas por la Flotilla, Albares ha apuntado que no han podido ser confirmadas de momento porque aún no han podido verlo, aunque sí ha señalado que varios de sus compañeros de otras embarcaciones han tenido que recibir asistencia médica.

"Estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales. Y Saif Abukeshek tendría que haber sido desembarcado con el resto de ciudadanos. No debería haber habido ninguna situación extra con él, no debería encontrarse en esta situación", ha subrayado el ministro. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP denuncia las "purgas" de Peramato y exige su comparecencia urgente en el Congreso

Infobae

Las granjas en la Universidad cogen fuerza como recurso docente para el futuro veterinario

Infobae

La jueza de la dana tomará declaración a una veintena de testigos en los próximos 2 meses

Infobae

Sánchez felicita al PSOE en su 147 aniversario: "Somos la fuerza que impulsa el cambio"

Infobae

El PP denuncia las "purgas" en los nombramientos de la fiscal general del Estado y pide su comparecencia urgente

El PP denuncia las "purgas" en los nombramientos de la fiscal general del Estado y pide su comparecencia urgente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a siete personas en Almería por secuestrar durante 13 días a una persona y drogarla para robarle 40.000 euros

La Guardia Civil detiene a siete personas en Almería por secuestrar durante 13 días a una persona y drogarla para robarle 40.000 euros

El Dos de Mayo de Más Madrid: la principal alternativa a Ayuso se fractura a solo un año de las elecciones

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Trump vuelve a cargar contra España por el rechazo a la guerra: “Les parece bien que Irán tenga un arma nuclear”

La Audiencia Nacional ordena entregar a Marruecos al piloto de una patera que ya cumplió condena en España y tiene pareja y residencia

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

Sebastián Ramírez, abogado: “Mucha gente sufre este tipo de dolores en el trabajo y no sabe que puede reclamar”

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16