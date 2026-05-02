El cónsul de España en Tel Aviv está citado a las 12 horas para ver a Abukeshek

Barcelona, 2 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este sábado que el cónsul de España en Tel Aviv está citado a las 12:00 horas de este sábado para poder tener un contacto con el activista español de origen palestino Saif Abukeshek, después de que este haya sido trasladado a Israel.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Albares ha explicado que este primer contacto de un representante de España con el activista podrá realizarse después de que Israel haya aceptado la petición de asistencia consular que se le trasladó de manera formal.

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En estos momentos, tanto Abukeshek como el otro activista retenido, el brasileño Thiago Ávila, estarían desembarcando en un puerto de Israel.

"Según las últimas comunicaciones oficiales de las autoridades israelíes, estaría desembarcando en estos momentos en el puerto de Ashood", ha apuntado el ministro.

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Albares ha detallado que España está en contacto para llevar a cabo todas estas gestiones con Brasil y también con Suecia ya que, al parecer, el activista español tiene además pasaporte de ese país.

La Flotilla Global Sumud aseguró esta madrugada que los dos activistas, que denuncian que ha sido torturado por el Ejército israelí, estaban siendo trasladados desde Grecia hacia Israel.

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Preguntado por las denuncias de haber recibido torturas realizadas por la Flotilla, Albares ha apuntado que no han podido ser confirmadas de momento porque aún no han podido verlo, aunque sí ha señalado que varios de sus compañeros de otras embarcaciones han tenido que recibir asistencia médica.

"Estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales. Y Saif Abukeshek tendría que haber sido desembarcado con el resto de ciudadanos. No debería haber habido ninguna situación extra con él, no debería encontrarse en esta situación", ha subrayado el ministro. EFE

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