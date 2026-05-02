Espana agencias

Feijóo define a Madrid como una tierra "abierta y dinámica" que recibe a todos con los "brazos abiertos"

Guardar
Imagen FVY2OJMUXBFFDNK6KCYTH3KR4A

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este sábado el Día de la Comunidad de Madrid destacando el carácter integrador y la vitalidad económica y social de la región.

En una publicación en sus redes sociales, el líder de la oposición ha calificado a la Comunidad de Madrid como una "tierra abierta, dinámica y solidaria". Feijóo ha subrayado que la región no solo aporta al conjunto de la nación, sino que actúa como un polo de acogida para quienes deciden establecerse en ella.

PUBLICIDAD

"Siempre aporta y recibe con los brazos abiertos al que quiere contribuir", ha señalado el dirigente popular, quien ha hecho extensiva su felicitación tanto a los madrileños de nacimiento como a todos aquellos que, procedentes de otros lugares, "aquí se sienten como en casa".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP denuncia las "purgas" de Peramato y exige su comparecencia urgente en el Congreso

Infobae

Las granjas en la Universidad cogen fuerza como recurso docente para el futuro veterinario

Infobae

La jueza de la dana tomará declaración a una veintena de testigos en los próximos 2 meses

Infobae

Sánchez felicita al PSOE en su 147 aniversario: "Somos la fuerza que impulsa el cambio"

Infobae

El PP denuncia las "purgas" en los nombramientos de la fiscal general del Estado y pide su comparecencia urgente

El PP denuncia las "purgas" en los nombramientos de la fiscal general del Estado y pide su comparecencia urgente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a siete personas en Almería por secuestrar durante 13 días a una persona y drogarla para robarle 40.000 euros

La Guardia Civil detiene a siete personas en Almería por secuestrar durante 13 días a una persona y drogarla para robarle 40.000 euros

El Dos de Mayo de Más Madrid: la principal alternativa a Ayuso se fractura a solo un año de las elecciones

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Trump vuelve a cargar contra España por el rechazo a la guerra: “Les parece bien que Irán tenga un arma nuclear”

La Audiencia Nacional ordena entregar a Marruecos al piloto de una patera que ya cumplió condena en España y tiene pareja y residencia

ECONOMÍA

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16