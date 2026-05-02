Reuvers: Hay que ir a ganar para asegurarnos ser segundos y coger impulso para la Euroliga

València, 2 may (EFE).- El interior del Valencia Basket Nate Reuvers señaló que necesitan ganar este domingo en la pista del Baxi Manresa para mantener su segunda posición en la Liga Endesa y retomar con confianza la semana que viene el cruce de cuartos de final de la Euroliga ante el Panathinaikos, en el que ya no tienen margen de error tras haber perdido los dos primeros partidos.

"Tenemos que ir a por la victoria y coger buen impulso de cara al tercer partido del 'play off' de la Euroliga", señaló en declaraciones facilitadas por el club.

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"Ahora mismo, es especialmente importante para la ACB seguir ganando con nuestra posición para intentar asegurarnos de terminar la temporada en segundo lugar, añadió.

El estadounidense dijo que no debe haber dudas, pese a las derrotas ante el Panathinaikos. "Tenemos que seguir haciendo lo nuestro. Perdimos ambos partidos por una sola posesión, así que estamos en el camino correcto. Sólo hacen falta unos pequeños ajustes y conseguir victorias para ganar un poco de confianza", explicó.

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Eso sí, el norteamericano recordó que visitan una pista muy complicada. “Es un sitio muy difícil para jugar. Desde que llegué a España hace tres años, nunca hemos ganado allí. Ellos no han jugado en toda la semana, así que van a estar preparados para nosotros, van a jugar con intensidad. Va a ser un partido muy duro, necesitamos descansar y estar listos para jugar. Por supuesto, necesitamos máxima concentración", reclamó. EFE