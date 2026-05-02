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Mónica García felicita el Dos de Mayo diciéndole a Ayuso que "Madrid no está en venta"

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Madrid, 2 may (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha dirigido a los madrileños, a través de un mensaje en su cuenta de la red social X con motivo de la festividad del Dos de Mayo, para animarles a "levantarse" y decir a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que "Madrid no está en venta".

García anunció hace una semana su intención de presentarse como candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027.

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En el mensaje de vídeo difundido por García, la ministra pide a los madrileños que "cuando hoy vean a Ayuso rodeada de banderas" se pregunten cuánto vale para ellos Madrid, "tu barrio, tu salud, tu educación".

García concluye que ahora "toca levantarnos" y decirles a la presidenta regional y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que "Madrid no está en venta".

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En el mensaje en su red social, la ministra también compara al rey Fernando VII, que vendió "a todos los madrileños a un ejército invasor", con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "otro tirano que va a ser galardonado por Ayuso tras haber sembrado la guerra en todo el mundo".

A su llegada a la Real Casa de Correos, donde va a tener lugar el acto institucional de la festividad del Dos de Mayo, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha asegurado que si las tropas francesas invadieran ahora Madrid, Ayuso les diría "que están en el mejor momento y lugar para invertir en vivienda”.

Así ha defendido que Más Madrid es un partido que “lleva en el ADN el madrileñismo” y, frente al PP, defiende “la soberanía y el camino de la democracia”.

Por su parte, la portavoz de la formación en el ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha afirmado que “defender Madrid no es agitar las banderas, es defender Madrid de los fondos buitre que vacían los barrios” mientras el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso “trabaja para el interés de gobiernos extranjeros”.

Además, ha recriminado que Ayuso va a entregar el mayor reconocimiento de la Comunidad de Madrid “al pedófilo” de Donald Trump, y ha afirmado que “la fiesta de todos los madrileños no tiene que ser la fiesta del PP”. EFE

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EFE

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