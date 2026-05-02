Aviso naranja en La Rioja y Navarra por lluvias y amarillo en otras siete comunidades

Madrid, 2 may (EFE).- La lluvia y las tormentas activan este sábado avisos en nueve comunidades autónomas, que alcanzan el nivel naranja (peligro importante) en La Rioja y Navarra por precipitaciones de 30 litros por metro cuadrado en una hora, y en el resto quedan en amarillo (peligro bajo).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que las comunidades en aviso amarillo son Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Cataluña, esta última solo por precipitaciones, no por tormentas.

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En Navarra, el aviso naranja por lluvias afecta a la vertiente cantábrica, ribera del Ebro y centro, con acumulados en una hora de 30 litros por metro cuadrado.

También en Navarra el aviso es amarillo por lluvias en el Pirineo, mismo nivel en toda la comunidad por tormentas, que pueden ir acompañadas de rachas muy fuertes, y localmente de granizo, y por viento en la vertiente cantábrica.

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El aviso naranja afecta en La Rioja a la ribera del Ebro, por acumulados de lluvia de 30 litros por metro cuadrado en una hora, y queda en amarillo en la Ibérica (15 litros). El mismo nivel en toda la comunidad para las tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En Aragón los avisos afectan al norte. En el Pirineo y centro de Huesca y en Cinco Villas de Zaragoza, por precipitación acumulada en una hora de 15 litros y tormentas con granizo y rachas de viento muy fuerte.

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El aviso amarillo afecta a todo el País Vasco, prácticamente a toda Cantabria y en Asturias está activado en el centro y este, por el mismo nivel de precipitación acumulada y tormentas. En Castilla y León afecta a Burgos y la Ibérica de Soria.

La precipitación acumulada de 20 litros por metro cuadrado en una hora y las tormentas, que pueden llevar asociadas granizo, suponen el mismo nivel de aviso en Castila-La Mancha, que afecta a la Alcarria y Serranía conquense, así como a Parameras de Molina y la Alcarria de Guadalajara.

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Cataluña tiene activo el aviso solo por lluvias en el litoral sur de Tarragona, donde la precipitación acumulada en una hora será de 20 litros por metro cuadrado. EFE