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Guillermo Almada: "No vamos a bajar los brazos"

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Oviedo, 2 may (EFE).- El entrenador del Real Oviedo, Guillermo Almada, aseguró este sábado que, aunque los azules empiecen la jornada como colistas y a ocho puntos de la permanencia, el equipo carbayón "no va a bajar los brazos" en esta recta final de LaLiga EA Sports (Primera División).

"Al Betis sólo se le puede ganar jugando mejor que ellos. Tienen muy buen equipo, con una plantilla muy numerosa y con un proceso largo de trabajo con (el chileno Manuel) Pellegrini. Tenemos que intentar plantar cara y tratar de jugar mejor. Defenderemos con uñas y dientes", comentó el preparador uruguayo preguntado por el rival del Oviedo este domingo (18.30 horas) en La Cartuja.

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Después de que Santi Cazorla dejarse caer esta semana que es una posibilidad muy real retirarse al finalizar la temporada, el técnico dijo que "es un ejemplo, siempre el primero en llegar a la ciudad deportiva y el último en irse" y añadió que, aunque todavía no ha hablado con él, "habrá que respetar su decisión".

"Quedarnos en el Real Oviedo es nuestra idea, veremos lo que sucede. Estamos muy contentos en Oviedo porque siempre nos han tratado muy bien", concluyó el entrenador carbayón sobre si ya hablado con el Grupo Pachuca y con el club de la posibilidad de continuar en la capital del Principado, sea cual sea la categoría.

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El Real Oviedo, que viajará este sábado a Sevilla, completó la semana de trabajo esta mañana en el Carlos Tartiere y acudirá al partido con las bajas de Leander Dendoncker y Ovie Ejaria. EFE

pfg/rm/cmm

(foto)

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EFE

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