España

La tiara rusa que Cayetana de Alba sacrificó en los 90 para comprar un caballo a su hijo se ha vendido por 1,7 millones de euros

La duquesa de Alba se desprendió de esta valiosa joya, que fue una herencia de su abuela materna, y, ahora, se ha conocido que ha encontrado un nuevo dueño en Estados Unidos

Guardar
La duquesa de Alba en el Palacio de Liria (Europa Press)
La duquesa de Alba en el Palacio de Liria (Europa Press)

Una de las piezas más emblemáticas y queridas de la desaparecida Cayetana de Alba, la tiara conocida popularmente como ‘la rusa’, ha vuelto a ser noticia al otro lado del Atlántico. Tras años en paradero desconocido, la joya ha sido vendida en Estados Unidos por la astronómica cifra de dos millones de dólares (aproximadamente 1,7 millones de euros), según informa El País. El comprador, un coleccionista cuya identidad se mantiene bajo un estricto anonimato, posee ahora una de las piezas con mayor carga sentimental de la aristócrata más titulada del mundo.

La venta de esta joya no es un episodio reciente de la Casa de Alba, sino el desenlace de una decisión que la propia duquesa tomó en la década de los noventa. En un gesto que definía su carácter apasionado y su entrega a sus hijos, Cayetana decidió desprenderse de esta diadema, heredada de su abuela materna, María del Rosario Gurtubay, para cumplir el sueño de su hijo Cayetano.

PUBLICIDAD

Cayetana de Alba en una imagen tomada en 2012 con motivo de una entrevista para ABC. (Grupo Grosby / Archivo ABC / Raúl Doblado)
Cayetana de Alba en una imagen tomada en 2012 con motivo de una entrevista para ABC. (Grupo Grosby / Archivo ABC / Raúl Doblado)

En sus memorias, Yo Cayetana, la aristócrata recordaba con nostalgia: “Tuve que vender la diadema rusa para que Cayetano se pudiera comprar un caballo maravilloso, Gigoló, y pudiera dedicarse a la equitación y competir“. Aquel caballo de competición no fue una inversión baladí. Y es que, hoy, el duque de Arjona logró, gracias a ese apoyo, un meritorio cuarto puesto por equipos en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Para Cayetana, la joya era ”una muy querida y simbólica para la Casa y para mí“, pero el futuro profesional de su hijo pesó más que el platino y los diamantes.

Una joya imperial bajo el sello de Eduardo VII

La pieza es una rareza en el mercado internacional, pues es poco frecuente encontrar tiaras de este calibre fuera de las colecciones reales o las vitrinas de los grandes museos. Apodada ‘la rusa’ por su forma de kokoshnik —el tocado tradicional de las campesinas rusas que las zarinas elevaron a la alta joyería—, la tiara destaca por su diseño geométrico y por estar cuajada de centenares de diamantes antiguos.

PUBLICIDAD

Tiara rusa de Cayetana de Alba, vendida en Estados Unidos (M. S Rau)
Tiara rusa de Cayetana de Alba, vendida en Estados Unidos (M. S Rau)

Según la galería estadounidense M.S. Rau, ubicada en Nueva Orleans y responsable de la mediación en la venta, la diadema es una maravilla del estilo de la época del rey Eduardo VII“. Los maestros joyeros de principios del siglo XX utilizaron platino para crear ”círculos concéntricos elaborados con delicados calados y perforaciones que imitan el bordado y el encaje". Esta técnica permitía una ligereza y una resistencia que el oro o la plata no podían ofrecer, convirtiendo la pieza en una auténtica obra de arte de la orfebrería.

Entre bodas reales y desencuentros familiares

Aunque Cayetana posó con ella en su juventud ante el objetivo del célebre fotógrafo Juan Gyenes, la tiara también fue testigo de las tensiones familiares de los Alba. La duquesa la prestó para las bodas de sus hijos mayores, pero no siempre con los mejores augurios. En julio de 1977, María de Hohenlohe-Langenburg la lució en su enlace con Alfonso Martínez de Irujo, aunque, según la duquesa, lo hizo a regañadientes. “El incidente de la diadema marcó ya un inicio desagradable con María, mi primera nuera", confesó Cayetana en sus memorias.

Una década después, en 1988, la tiara volvió a brillar en la cabeza de Matilde Solís-Beaumont durante su boda con Carlos, el primogénito y actual duque de Alba. Curiosamente, ambos matrimonios terminaron en separación, alimentando casi una leyenda negra sobre el destino de quienes lucían el imponente kokoshnik. Tras salir de las manos de la duquesa, la tiara inició un periplo internacional. Fue expuesta en el prestigioso museo Victoria & Albert de Londres junto a joyas de las coronas rusa y francesa. Posteriormente, fue vista en manos de anticuarios neoyorquinos antes de acabar en la colección privada del hombre que ahora, a través de Bill Rau —dueño de M.S. Rau—, ha formalizado su venta.

Esta venta coincide con otra operación sonada de la misma galería: la venta de un cuadro de Renoir, El sombrero de cerezas, que también perteneció a la duquesa de Alba y que fue adquirido por un español por 8,7 millones de euros para que la obra regresara a nuestro país. Sin embargo, a diferencia del cuadro, no hay noticias de que la tiara vaya a volver a España.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 2 mayo

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 2 mayo

Alberto Ramírez, psicólogo: “Si un día estás mucho más sensible y no sabes por qué, posiblemente estés desregulado biológicamente”

El experto señala que en el estado de ánimo y la energía influyen directamente el descanso y la actividad hormonal

Alberto Ramírez, psicólogo: “Si un día estás mucho más sensible y no sabes por qué, posiblemente estés desregulado biológicamente”

La Guardia Civil detiene a siete personas en Almería por secuestrar durante 13 días a una persona y drogarla para robarle 40.000 euros

El grupo, formado por hombres y mujeres de entre 18 y 62 años, habría realizado más de 170 extracciones de dinero y transferencias bancarias desde las cuentas de la víctima

La Guardia Civil detiene a siete personas en Almería por secuestrar durante 13 días a una persona y drogarla para robarle 40.000 euros

Un jubilado gana 92.000 euros en la lotería y decide donar todo el dinero a un refugio de animales

Con el premio se pretende sufragar los gastos básicos de los perros, así como ampliar y hacer más cómodas las instalaciones del centro

Un jubilado gana 92.000 euros en la lotería y decide donar todo el dinero a un refugio de animales

Vuelven las lluvias y bajan las temperaturas: chubascos fuertes en la mitad norte del país y ocho comunidades en aviso

El descenso de las temperaturas máximas será generalizado en la península

Vuelven las lluvias y bajan las temperaturas: chubascos fuertes en la mitad norte del país y ocho comunidades en aviso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a siete personas en Almería por secuestrar durante 13 días a una persona y drogarla para robarle 40.000 euros

La Guardia Civil detiene a siete personas en Almería por secuestrar durante 13 días a una persona y drogarla para robarle 40.000 euros

El Dos de Mayo de Más Madrid: la principal alternativa a Ayuso se fractura a solo un año de las elecciones

Bruselas acusa a EEUU de ser “poco fiable” tras el anuncio de nuevos aranceles de Trump: “Esta no es forma de tratar a socios cercanos”

Trump vuelve a cargar contra España por el rechazo a la guerra: “Les parece bien que Irán tenga un arma nuclear”

La Audiencia Nacional ordena entregar a Marruecos al piloto de una patera que ya cumplió condena en España y tiene pareja y residencia

ECONOMÍA

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

El turismo español esquiva las consecuencias de la Guerra de Irán: la llegada de europeos compensa la caída de turistas asiáticos

La falta de más de 700.000 albañiles en España tendrá repercusiones directas en el precio de las obras, según los expertos del sector

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16