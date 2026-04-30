Viggo Mortensen presenta en la Universidad de Sevilla el universo poético de Kevin Power

Sevilla, 30 abr (EFE).- El crítico de arte, editor, poeta y profesor de literatura norteamericano Kevin Power (1944-2013), muy vinculado a Sevilla y que fue asesor del Museo Reina Sofía, escribió de modo casi secreto cientos de poemas, un universo poético que hoy ha presentado en la Universidad de Sevilla su amigo el actor y editor Viggo Mortensen.

"One more night at sea. Otra noche en alta mar" -de la editorial Perceval Press, fundada por Viggo Mortensen y dedicada a la poesía y la crítica de arte y que ya ha publicado casi un centenar de títulos- es el título con el que se ha reunido, en edición bilingüe, la poesía completa de Kevin Power, presentada esta mañana en uno de los patios de la Universidad de Sevilla con casi trescientos asistentes.

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De Kevin Power ha dicho Viggo Mortensen que "poca gente sabía que había escrito cientos de poemas tan buenos y tan originales", lo que ha atribuido a que todos ellos se habían publicado en ediciones muy cortas o acompañando programas de exposiciones de alguno de los artistas que admiraba.

De hecho, "One more night at sea. Otra noche en alta mar" reúne quince libros de poemas, composiciones sueltas publicadas en revistas y una parte inédita escrita a lo largo de los dos últimos años de su vida, con poemas en los que ya intuía la muerte y que suponen una profunda reflexión sobre la vida y la muerte, según ha dicho la viuda de Kevin Power, la profesora española Mónica Carballas.

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Mortensen ha recordado durante el homenaje a su amigo que lo conoció en 1997 en una exposición en Santa Mónica (California, EEUU) del artista filipino Manuel Ocampo, tras lo cual Power se prestó a escribirle el texto de una exposición propia.

"Fue un hombre de una mente prodigiosa, se acordaba de todo en los más mínimos detalles, tanto de pinturas como de giros geniales de poemas, y hasta de conversaciones; tenía una gran sabiduría, y era una especie francotirador benévolo, algo travieso y siempre brillante; y nunca era paternalista, arrogante ni competitivo en sus juicios", ha asegurado Mortensen sobre su amigo.

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"Amaba el arte y a los artistas, y tenía un gran conocimiento de la poesía del siglo XX", ha añadido el editor y actor al recordar cómo fue la viuda de Power la que se dirigió a él para decirle que tenía "una cantidad increíble de poemas" y que eran prácticamente desconocidos por haberse publicado en ediciones muy pequeñas o sencillamente para acompañar la obra de artistas con motivo de alguna exposición.

"Para tal cantidad de poemas de tan diferentes épocas calculamos inicialmente un año de trabajo, pero fueron varios años", ha explicado Mortensen, quien ha asegurado que en la obra poética de Power hay composiciones muy complicadas por sus dobles y hasta triples sentidos y por lo que ha definido como sus "invenciones lingüísticas".

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Aún admitiendo la frustración de que algunas veces los traductores no hayan podido dar con la expresión exacta, Mortensen ha confesado que ha sido un trabajo divertido y que, incluso ahora, con el libro ya editado, cada vez que relee uno de los poemas encuentra que "dice algo nuevo", lo que ha achacado a que se trata de una obra "sorprendente y profunda" y por lo que no ha descartado algunas modificaciones en ediciones próximas.

Mónica Carballas ha añadido que tampoco descarta que se encuentren nuevos poemas, incluidos en cartas a amigos, en textos para galerías de arte o en otro tipo de soportes, pero ha asegurado que de esa búsqueda han de encargarse ya los investigadores, que tienen a su disposición el legado del poeta en la Universidad de Sevilla, donde se custodia igualmente el de artistas contemporáneos como Luis Gordillo y Gerardo Delgado.

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La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, que ha intervenido en el homenaje, ha destacado la importancia para los investigadores del arte y de la literatura del Laboratorio de Investigaciones Contemporáneas de esta universidad, que conserva, entre otros, esos legados. EFE

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