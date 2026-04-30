Regresa a prisión tras huir de la Policía y ser detenido con más de un kilo de cocaína

València, 30 abr (EFE).- Un interno del centro penitenciario de Picassent que se encontraba en régimen abierto ha vuelto a ingresar en prisión tras ser detenido por la Guardia Civil en Benifaió después de huir de la Policía Local de este municipio valenciano con 1.165 gramos de cocaína y más de 3.000 euros en efectivo.

Al detenido, de 28 años, se le imputa un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), resistencia y desobediencia grave a agente de la autoridad y atentado a agente de la autoridad, según un comunicado de la Guardia Civil.

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Los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de abril, cuando un vehículo se dio a la fuga de una patrulla de Policía Local de Benifaió, momento en el que se inició un operativo para localizarlo en el que se implicaron varias patrullas y personal de la Guardia Civil.

Tras localizar el vehículo, el ocupante salió corriendo a pie pero fue interceptado por los agentes. Aunque se resistió a la intervención policial, finalmente fue detenido.

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Los agentes comprobaron que en el interior del vehículo había 1.165 gramos de cocaína, además de báscula de precisión y útiles para preparar dosis individualizadas para la venta. También se aprehendieron 3.236 euros en efectivo que tenía el detenido entre sus pertenencias.

Al comprobar la identidad del detenido, los agentes se dieron cuenta de que se trataba de un interno del centro penitenciario de Picassent que se encontraba en régimen abierto cumpliendo pena por delitos anteriores de la misma naturaleza.

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Tras ser puesto a disposición judicial, la autoridad decretó su ingreso en prisión.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Almussafes y de la Policía Local de Benifaió, y las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet Plaza número 1. EFE

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