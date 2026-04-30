Espana agencias

Regresa a prisión tras huir de la Policía y ser detenido con más de un kilo de cocaína

Guardar

València, 30 abr (EFE).- Un interno del centro penitenciario de Picassent que se encontraba en régimen abierto ha vuelto a ingresar en prisión tras ser detenido por la Guardia Civil en Benifaió después de huir de la Policía Local de este municipio valenciano con 1.165 gramos de cocaína y más de 3.000 euros en efectivo.

Al detenido, de 28 años, se le imputa un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), resistencia y desobediencia grave a agente de la autoridad y atentado a agente de la autoridad, según un comunicado de la Guardia Civil.

PUBLICIDAD

Los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de abril, cuando un vehículo se dio a la fuga de una patrulla de Policía Local de Benifaió, momento en el que se inició un operativo para localizarlo en el que se implicaron varias patrullas y personal de la Guardia Civil.

Tras localizar el vehículo, el ocupante salió corriendo a pie pero fue interceptado por los agentes. Aunque se resistió a la intervención policial, finalmente fue detenido.

PUBLICIDAD

Los agentes comprobaron que en el interior del vehículo había 1.165 gramos de cocaína, además de báscula de precisión y útiles para preparar dosis individualizadas para la venta. También se aprehendieron 3.236 euros en efectivo que tenía el detenido entre sus pertenencias.

Al comprobar la identidad del detenido, los agentes se dieron cuenta de que se trataba de un interno del centro penitenciario de Picassent que se encontraba en régimen abierto cumpliendo pena por delitos anteriores de la misma naturaleza.

Tras ser puesto a disposición judicial, la autoridad decretó su ingreso en prisión.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Almussafes y de la Policía Local de Benifaió, y las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet Plaza número 1. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La economía crece el 0,6 % hasta marzo, dos décimas menos, lastrada por el sector exterior

Infobae

'La vida en una gota', la propuesta para lograr un cribado neonatal similar en toda España

Infobae

El BOE publica la derogación de la prórroga de alquileres tras el 'no' del Congreso

Infobae

Cuenta atrás para el evento astronómico del año: qué se espera del eclipse solar de agosto

Infobae

Pasan al juez los detenidos por el crimen de Jesús Tavira, vinculado a la viuda de la CAM

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

Israel se desmarca de la discusión sobre Ceuta y Melilla y afirma que “no están pensando” en apoyar a Marruecos porque ahora “no es relevante”

Así operaba la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España: liderada por el ‘Ojo’, cocaína oculta en contenedores y guardias civiles comprados que en realidad estaban encubiertos

El Gobierno de Ayuso le quita a una ‘startup’ especializada en ‘coaching’ la gestión del nuevo centro para hombres agredidos sexualmente y se lo da a una entidad sin ánimo de lucro

Antonio Maestre: “Hay que hacer el combate cotidiano de no callarse cuando escuchas un comentario racista, machista o deshumanizante”

ECONOMÍA

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de abril

Repsol dispara su beneficio un 154% en el primer trimestre gracias a la subida en el precio del petróleo

BBVA cierra el primer trimestre con un beneficio récord de 2.989 millones, un 10,8% más

La revolución silenciosa de los embalses españoles: por qué se guardaba antes el agua para invierno y ahora se debería reservar para verano

DEPORTES

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”