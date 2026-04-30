PP y Vox desligan sus negociaciones en Castilla y León del inicio de la campaña andaluza

Valladolid, 30 abr (EFE).- PP y Vox han coincidido este jueves en desligar sus negociaciones para la formación de Gobierno en Castilla y León de factores externos como el próximo inicio de la campaña electoral en Andalucía y han asegurado que el diálogo avanza centrado exclusivamente en la comunidad.

La portavoz del PP en las Cortes, Leticia García, ha subrayado que las conversaciones se desarrollan en clave autonómica y con el objetivo de "dar estabilidad", sin que influyan elementos ajenos al territorio: "Castilla y León es Castilla y León (…) no tiene por qué influirnos ningún factor externo", ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Parlamento autonómico.

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En la misma línea, el portavoz del grupo Vox, Carlos Pollán, ha defendido que las negociaciones siguen su curso sin condicionantes externos y ha rechazado que el calendario político nacional deba alterar el ritmo de los contactos.

"Pienso que no debe afectar para nada", ha señalado Pollán, quien ha insistido en que las conversaciones deben centrarse en "lo mejor para los castellanoleoneses" y no en otros procesos electorales.

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Pollán ha destacado además que percibe "una buena predisposición" por parte del presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y ha asegurado que no aprecia voluntad de retrasar las negociaciones: "Mi mano tendida desde el 15 de marzo ha sido respondida", ha afirmado.

Aunque sí que ha reconocido que otra cosa distinta son los ritmos que quiera imponer la dirección nacional del PP a las negociaciones: "Lo que marquen desde otros sitios no está en mi mano", se ha excusado.

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El dirigente de Vox ha asegurado que ambas formaciones continúan "trabajando, manteniendo ese diálogo y avanzando", y ha pedido respetar los tiempos necesarios para alcanzar un acuerdo sólido: "Llegar a un acuerdo bueno, con plazos de cumplimiento, lleva su tiempo", ha resumido. EFE

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