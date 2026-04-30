Illa tilda de "inadmisible" la interceptación de la flotilla por parte de Israel

Barcelona, 30 abr (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha tildado este jueves de "inadmisible" la interceptación por parte de Israel de la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza.

En un mensaje en la red social X, Illa ha condenado la intervención de Israel en aguas internacionales porque "es contraria al derecho internacional y, por tanto, inadmisible".

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Ha afirmado que el Govern sigue de cerca la situación, que afecta a 175 activistas entre los que se cuentan a "diversos catalanes", y que está "en contacto con las autoridades implicadas para garantizar la protección de todas las personas". EFE