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Detenido un italiano de 45 años por el homicidio de un compatriota en Ibiza

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Ibiza, 30 abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de nacionalidad italiana de 45 años como presunto autor del homicidio de un compatriota de 35 años, fallecido el miércoles tras ser apuñalado en una calle de Platja d’en Bossa, en el municipio ibicenco de Sant Josep.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ibiza, que se hizo cargo de la investigación, detuvo al autor del apuñalamiento esta pasada noche, a las 21:30 horas, según han informado este jueves desde el instituto armado.

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La víctima falleció a causa de la agresión por arma blanca que se produjo pasadas las 16:00 horas, según la Guardia Civil.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del suceso a las 16:47 horas y movilizaron una ambulancia de soporte vital avanzado hasta la calle de les Alzines, donde fue encontrado el herido, en las inmediaciones del bar El Campito y de la Asociación de Vecinos de Platja d’en Bossa.

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Los facultativos hallaron al hombre en parada cardiorrespiratoria con una incisión por arma blanca en la zona del hemitórax izquierdo, según informó el 061.

A pesar de los intentos de reanimación que practicaron los sanitarios del SAMU 061 durante una hora, el hombre finalmente falleció.

Tras lo sucedido, el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ibiza se hizo cargo de la investigación, que condujo horas después a la detención del presunto autor. EFE

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