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El Gobierno asegura no estar preocupado por la declaración de Aldama

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Madrid, 30 abr (EFE).- El Gobierno ha asegurado no estar preocupado por lo que ha declarado el comisionista Víctor de Aldama en el juicio que se sigue contra él, entre otros, en el Tribunal Supremo, insistiendo en que han colaborado con la justicia y seguirán haciéndolo.

Así lo han puesto de relieve fuentes del Ejecutivo tras la declaración de Aldama ayer en el juicio contra él, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera asesor de éste Koldo García, durante la que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada" a la que ha asumido pertenecer.

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Para las mismas fuentes, el comisionista es un mentiroso, que lleva mucho tiempo "de plató en plató" anunciando pruebas y lo que hay es lo que ya se sabía.

Sobre las conclusiones que ha sacado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la supuesta culpabilidad de Sánchez en esta causa al señalar ayer que sí el presidente no se había querellado: "Entonces de inventada nada", han recordado al Partido Popular que Aldama tiene derecho a mentir.

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Como no ha lugar a una querella, lo que sí han hecho es pedir amparo ante el Supremo por difamación en sede judicial. EFE

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