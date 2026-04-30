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Podemos y BNG exige al Gobierno actuar "de inmediato" para proteger la flotilla a Gaza y "pararle los pies" a Israel

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Podemos y el BMG han coincidido este jueves en reclamar al Gobierno que actúe "de inmediato" para proteger a la nueva flotilla enviada a Gaza y "parar los pies" a Israel, que ha interceptado esa Global Sumud Flotilla en aguas griegas.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido al Ministerio de Exteriores hechos concretos frente a Israel: "Es una indecencia, es una desvergüenza y es urgente que el Gobierno de España haga algo concreto para pararle los pies a Israel y condenen sin fisuras estas nueva vulneración del derecho internacional", ha subrayado en los pasillos del Congreso.

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Belarra ha apuntado que la flotilla "ha sido secuestrada brutalmente" cuando se dirigía a Gaza "pese al falso alto el fuego" para llevar ayuda humanitaria a los palestinos, "que están muriendo de hambre, frío y enfermedades y llevan sufriendo el intento de exterminio por parte del Estado terrorista de Israel más de dos años, ha sido interceptada brutalmente".

La diputada ha calificado esta acción como "un nuevo crimen de guerra y ha incidido en que en esta ocasión Israel "se haya metido hasta las puertas de Europa". "Precisamente por no haberles parado los pies a tiempo, Israel se permite con total impunidad llegar incluso a aguas europeas. No sé qué va a ser lo siguiente. No sé si pretenden atracar la próxima vez en el puerto de Valencia o de Barcelona y ponerse a detener en España a los activistas propalestinos", ha señalado.

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Además, Belarra ha hecho un llamamiento, a través de la eurodiputada de Podemos Irene Montero, para que intervenga la Comisión Europea. "Si no se les para los pies, siguen, siguen y siguen, y ahora han secuestrado a una flotilla humanitaria en aguas europeas", ha advertido.

Precisamente en un 'tuit', Montero ha criticado el "secuestro" de la misión humanitaria de la flotilla en aguas internacionales con decenas de ciudadanos europeos a bordo. "Es una grave violación del derecho internacional que Gobierno de España y Comisión Europea deben impedir: son responsables de su seguridad", ha escrito.

QUE ISRAEL RINDA CUENTAS EN LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

En la misma línea, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha condenado lo ocurrido y ha urgido al Gobierno a garantizar la "protección" y la "seguridad" de todas las personas que participan en esta misión rumbo a Gaza, entre ellas una decena de activistas de la solidaridad gallega con Palestina y docenas de ciudadanos del resto de España.

Después de mantener comunicaciones con la flotilla, Rego ha denunciado esta "nueva acción criminal del Estado sionista de Israel". Además, ha conminado al Gobierno a romper relaciones "de una vez por todas" con Israel por sus acciones de "piratería internacional" que, a su juicio, se suma a los "crímenes" por los que el Estado de Israel y la cúpula sionista "deben rendir cuentas" ante la Corte Penal Internacional.

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