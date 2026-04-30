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La vuelta de Roberto Bou tras su grave caída marca el Gigante de Piedra Small en Castellón

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Redacción deportes, 30 abr (EFE).- El regreso del turolense Roberto Bou tras su grave caída en el campeonato de España XCM es una de los grandes atractivos de la disputa este sábado en Castellón del maratón de BTT Gigante de Piedra Small, considerado uno de los más duros del ciclismo de montaña en España.

Cerca de 500 ciclistas participarán en una prueba que en 2024 ganó Bou. El exigente trazado servirá para comprobar la recuperación del aragonés, cuyo accidente hace 10 días le generó un corte profundo en la vena radial, que le provocó una importante pérdida de sangre, tras lo que debió ser sometido a cuatro pequeñas intervenciones desde entonces.

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Además de Bou, que corre con su equipo Let’s Bou, han confirmado su presencia Xavier Pijuan (RR Bikers), segundo puesto de 2025, así como Carla Boj (Prokitchens Bike Team) y la local Merche Villanueva.

La Gigante de Piedra Small mantiene su recorrido habitual. La prueba volverá a tomar salida desde Sant Joan de Moro y obligará a completar un recorrido circular que atraviesa las localidades de L´Alcora, Figueroles, Castillo de Villamalefa y Lucena del Cid.

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En el trazado destacan las ascensiones al Mas de la Costa y a Lucena del Cid desde el río. En total serán 115 kilómetros y 3.500 metros de desnivel acumulado. EFE

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