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La referencia de Stamford Bridge, el ejemplo de Old Trafford y el aviso del Bernabéu

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Iñaki Dufour

Majadahonda (Madrid), 30 abr (EFE).- Empatado por el Arsenal en el Metropolitano, el Atlético de Madrid de Diego Simeone visitará el martes el estadio Emirates de Londres con la referencia de Stamford Bridge en 2014 y el ejemplo de Old Trafford en 2022, cuando siguió adelante en la Liga de Campeones tras igualar en la ida, pero también con el aviso del derbi con el Real Madrid de 2015.

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En los dos primeros casos superó tanto al Chelsea, por 1-3, como al Manchester United, por 0-1, respectivamente, en la vuelta; en el primero de ellos  para alcanzar la final de Lisboa, perdida luego en la prórroga. En el tercero fue eliminado por 1-0 en el Santiago Bernabéu.

20 de abril de 2014: La referencia de Stamford Bridge

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También estaba entonces en juego el pase a la final. El encuentro de ida había sido 0-0  en el Vicente Calderón, con tanta prudencia de ambos equipos (el Chelsea dirigido entonces por José Mourinho), enfrentados en la vuelta a un único duelo para resolver el finalista de 2014. Stamford Bridge, Fernando Torres y el Chelsea aguardaban como locales.

Leyenda e icono admirado del Atleti, ‘El Niño’ marcó el 1-0 para el Chelsea en el minuto 36. Una prueba de carácter para el conjunto rojiblanco, que contestó, con tres goles que ilustran un momento memorable para el equipo y el club.

Ganó el grupo de Diego Simeone, pero también de Diego Costa, Koke Resurrección, Adrián López, Arda Turan, Tiago Mendes, Mario Suárez, Juanfran Torres, Diego Godín, Joao Miranda, Filipe Luis y Thibaut Courtois, que compusieron el once de aquella cita.

Adrián, en el minuto 44, ya había empatado el marcador en Londres. Una jugada ensayada ‘mil’ veces en los entrenamientos: el pase cruzado de Tiago Mendes, a la irrupción por la derecha, a la espalda de la defensa de Juanfran y el pase atrás para el remate de Adrián. El 1-1. El inicio de todo. Un penalti transformado a la hora de partido por Diego Costa fue el 1-2. El 1-3, ya en el 72, fue de Arda Turan. La clasificación.

15 de marzo de 2022: El ejemplo de Old Trafford

Octavos de final de la Liga de Campeones 2021-22. Los goles de Joao Félix, en el minuto 7, y Anthony Elanga, en el 80, en el 1-1 del Metropolitano, mantienen en vilo la eliminatoria rumbo a Old Trafford. Debe ganar el Atlético para seguir adelante.

Lo logró, con un gol de Renan Lodi en el minuto 41. Suficiente para avanzar a cuartos, donde cayó eliminado por el Manchester City, al que puso contra las cuerdas en Madrid tras caer 1-0 en el estadio Etihad.

Antes, el Atlético superó el Teatro de los Sueños, con el gol del lateral brasileño y un once formado por Jan Oblak; Marcos Llorente, José María Giménez, Stefan Savic, Reinildo Mandava, Renan Lodi; Rodrigo de Paul, Héctor Herrera, Koke Resurrección; Joao Félix y Antoine Griezmann. Después entraron Geoffrey Kondogbia, Ángel Correa y Felipe Monteiro.

Aquel equipo superó al Manchester United entonces de Cristiano Ronaldo, David de Gea, Bruno Fernandes, Jadon Sancho o Raphael Varane entre otros. Fue el único gol de Lodi en la Champions en los 27 duelos que jugó con el conjunto de Simeone.

22 de abril de 2015: La advertencia del Bernabéu

En los cuartos de final de la campaña 2014-15, el curso siguiente a la primera final perdida de la Liga de Campeones por el Atlético de Simeone, volvió a enfrentarse al Real Madrid. La ida en el Vicente Calderón fue 0-0. Todo abierto para la vuelta en el Bernabéu, otra eliminatoria en vilo, hasta casi el final.

Porque el segundo duelo en  terreno madridista se movió en la igualada sin goles hasta el minuto 88, cuando el mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández doblegó al equipo rojiblanco con un gol decisivo, cuando el Atlético ya jugaba en inferioridad numérica por la expulsión por doble amarilla a Arda Turan (1-0).

Una decepción para el Atlético, que formó con un once con Jan Oblak; Juanfran Torres, Joao Miranda, Diego Godín, Jesús Gámez; Arda Turan, Tiago Mendes, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez; Mario Mandzukic y Antoine Griezmann. Después entraron al campo Gabi Fernández, Raúl García y José María Giménez. El Atlético quedó eliminado. EFE

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