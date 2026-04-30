Javier Garrido, entrenador del Alcobendas: “No nos han regalado estar en la final”

Madrid, 29 abr (EFE).- Javier Garrido, entrenador del Silicius Alcobendas, asegura que su equipo busca "ser campeón", en la final de la Copa del Rey que disputará el próximo sábado en Butarque frente al Complutense Cisneros, al tiempo que remarca que “no” les “han regalado nada”.

Garrido atiende a EFE, previa a la final, en el campo Las Terrazas, lugar donde confiesa pasar “más tiempo” que en su “casa”. Los granates, campeones de la Copa del Rey en 2019, 2020 y 2021, no pudieron disputar de la final de Copa del Rey en 2022 por el descenso administrativo que sufrieron, pero el club del norte de Madrid se ha ido recuperando para volver a estar “entre los mejores del país”.

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“Volver a colocar al equipo donde el club tiene que estar y donde se merece estar obviamente. Sin prisas, sin atajos, haciendo las cosas bien”, responde Garrido, que llegó como entrenador en 2023.

En la preparación del partido, definen a su club como “un equipo muy ofensivo y que disfruta muchísimo de la defensa también”. En la final buscan “ser muy completos”. “No queremos ser un equipo que solo ataca ni un equipo que solo defiende, y creo que lo hemos demostrado, y creo que uno de los grandes crecimientos de este año ha estado en todo lo que tiene que ver con la conquista y la fase estática”.

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Para el jugador de origen georgiano Beka Kokuashvili de la tercera línea del equipo, que llegó al equipo en septiembre, merecen ganar la Copa. "Merecemos estar ahí y ganar este título, porque hemos tenido un camino muy complicado en esa Copa del Rey, le ganamos a Burgos la semi. Yo creo que merecemos ganar este último partido también”.

Los dos equipos madrileños ya se enfrentaron en la División de Honor hace dos semanas y el partido se saldó con la victoria del Complutense Cisneros. El Silicius Alcobendas consiguió su billete para la final tras vencer en semifinales al VRAC Quesos Entrepinares en Valladolid (18-22).

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“Cada año es más difícil estar jugando en el 15 titular” respondió el jugador georgiano sobre la mejora “a nivel estructural y a nivel deportivo” del rugby en los últimos seis años. Un crecimiento que también sienten en las gradas.

Para Garrido, el partido del sábado tiene que ser “un día de fiesta para todo el rugby español, no solo el rugby de Madrid”. “Que se anime a venir mucha gente obviamente en este puente” en un estadio que es un “escenario ideal” con una “gran gestión por parte de la Federación Española de Rugby el poder llevar la final allí”. EFE

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