Espana agencias

Desarticulado un grupo que cometía fraudes para adquirir la nacionalidad española

Guardar

Pamplona, 30 abr (EFE).- La Policía Nacional de Navarra ha detenido a dos hombres e investiga a otros dos como presuntos miembros de un grupo criminal que cometía fraudes en los exámenes de idioma español que son obligatorios para adquirir la nacionalidad.

En los últimos meses, informa la Policía Nacional en un comunicado, la Jefatura Superior de Navarra había detectado prácticas fraudulentas en los exámenes 'DELE' de idiomas consistentes en la realización de dichas pruebas por personas distintas de las inscritas.

PUBLICIDAD

Presumiblemente mediante alguna contraprestación económica, los detenidos facilitaban la obtención de la certificación del Instituto Cervantes en idioma castellano.

Para ello, había personas que se presentaban al examen identificándose con una documentación falsificada en la que constaban los datos de la persona inscrita, pero cambiando la fotografía.

PUBLICIDAD

En ocasiones también acudían al examen portando la documentación original de un compatriota, aprovechando el parecido físico entre ambas personas.

En el mes de febrero, el personal dedicado a controlar la documentación y los accesos de los alumnos sospecharon de algunas personas y pusieron las imágenes obtenidas a disposición de la Policía Científica, que utilizó herramientas de análisis facial apoyadas en inteligencia artificial para identificar a los presuntos autores de los hechos.

Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Navarra se trasladaron a la localidad de Vic (Barcelona) y detuvieron a dos hombres por presuntos delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

La operación se ha llevado a cabo con la colaboración de policías del Grupo Operativo Local de Vic.

La investigación ha contado también con la colaboración de agentes de la UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de Islas Baleares, ya que un tercer investigado reside en esa comunidad. El cuarto investigado tiene residencia fuera de España por lo que se encuentra actualmente en búsqueda. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Podemos, tras la declaración de Aldama: "El PSOE pone difícil distinguir el lawfare de los casos de corrupción"

Podemos, tras la declaración de Aldama: "El PSOE pone difícil distinguir el lawfare de los casos de corrupción"

Gerard Encuentra: "Una victoria no nos daría una ventaja matemática, pero sí importante"

Infobae

Nuno Abrantes es el nuevo entrenador del Pamesa Teruel Voleibol

Infobae

Un maratón solidario propone dar 84 vueltas a la cubierta del portaviones Juan Carlos I

Infobae

La referencia de Stamford Bridge, el ejemplo de Old Trafford y el aviso del Bernabéu

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El inspector jefe de la Gürtel señala una “estrategia” para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas

El inspector jefe de la Gürtel señala una “estrategia” para “desmantelar” el grupo policial que rastreaba los papeles de Bárcenas

Koldo García defiende la legalidad en la compra de mascarillas durante la pandemia: “Yo lo único que hice es intentar buscar material sanitario”

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

Israel se desmarca de la discusión sobre Ceuta y Melilla y afirma que “no están pensando” en apoyar a Marruecos porque ahora “no es relevante”

Así operaba la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España: liderada por el ‘Ojo’, cocaína oculta en contenedores y guardias civiles comprados que en realidad estaban encubiertos

ECONOMÍA

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

Un fallo técnico arroja caídas de casi el 6% en el Ibex 35 con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de abril

Repsol dispara su beneficio un 154% en el primer trimestre gracias a la subida en el precio del petróleo

DEPORTES

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”