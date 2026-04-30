Desarticulado un grupo que cometía fraudes para adquirir la nacionalidad española

Pamplona, 30 abr (EFE).- La Policía Nacional de Navarra ha detenido a dos hombres e investiga a otros dos como presuntos miembros de un grupo criminal que cometía fraudes en los exámenes de idioma español que son obligatorios para adquirir la nacionalidad.

En los últimos meses, informa la Policía Nacional en un comunicado, la Jefatura Superior de Navarra había detectado prácticas fraudulentas en los exámenes 'DELE' de idiomas consistentes en la realización de dichas pruebas por personas distintas de las inscritas.

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Presumiblemente mediante alguna contraprestación económica, los detenidos facilitaban la obtención de la certificación del Instituto Cervantes en idioma castellano.

Para ello, había personas que se presentaban al examen identificándose con una documentación falsificada en la que constaban los datos de la persona inscrita, pero cambiando la fotografía.

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En ocasiones también acudían al examen portando la documentación original de un compatriota, aprovechando el parecido físico entre ambas personas.

En el mes de febrero, el personal dedicado a controlar la documentación y los accesos de los alumnos sospecharon de algunas personas y pusieron las imágenes obtenidas a disposición de la Policía Científica, que utilizó herramientas de análisis facial apoyadas en inteligencia artificial para identificar a los presuntos autores de los hechos.

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Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Navarra se trasladaron a la localidad de Vic (Barcelona) y detuvieron a dos hombres por presuntos delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

La operación se ha llevado a cabo con la colaboración de policías del Grupo Operativo Local de Vic.

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La investigación ha contado también con la colaboración de agentes de la UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de Islas Baleares, ya que un tercer investigado reside en esa comunidad. El cuarto investigado tiene residencia fuera de España por lo que se encuentra actualmente en búsqueda. EFE