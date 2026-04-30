El exasesor Koldo García, al fiscal: "Creo que usted no está buscando mi inocencia"

Madrid, 30 abr (EFE).- El exasesor ministerial Koldo García ha reiterado este jueves que va a intentar "demostrar" a los siete magistrados que le juzgan en el Tribunal Supremo que no ha cometido ningún delito, al considerar que el fiscal jefe Anticorrupción "no está buscando" su "inocencia".

"Voy a intentar, por mi forma de ser, que tiene algunas peculiaridades buenas o malas, hacer lo correcto para que lo entiendan ellos", ha indicado el exasesor durante su declaración como acusado, que se extiende ya más de hora y media.

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Una declaración en la que está defendiendo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, acusado junto a él de presunta corrupción en contratos de mascarillas, y en la que ha hecho varias referencias tácitas a la maratoniana comparecencia de ayer del tercer acusado, Víctor de Aldama, en la que les implicó en el cobro de mordidas.

"No se preocupe, que le voy a contestar a todo", ha comenzado Koldo García su larga exposición sobre su relación y funciones para Ábalos, a quien ayudaba en "todo lo que podía" e intentaba quitarle de en medio "las cosas mundanas o del día a día", primero como secretario de Organización del PSOE y luego como ministro.

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No dudaba "en llamar a quien hiciera falta para solucionar algo" y "atendía a todo el mundo", ha subrayado Koldo García, al tiempo que ha añadido que incluso le agendaba cuestiones de la Secretaría de Organización del PSOE en su tiempo libre.

"Prefiero ser tosco y sincero que de otra forma de ser", ha apuntado en referencia implícita a Aldama, y ha subrayado que lo que se dice "hay que demostrarlo".

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Él, por ejemplo, ha dicho poder demostrar que fue Aldama quien le presentó a Jéssica Rodríguez, expareja del exministro -algo que el empresario negó-, o que éste nunca le devolvió las dos mensualidades que Koldo pagó del piso de esta mujer.

En todo momento ha defendido a quien fuese su jefe, también en el terreno personal, donde sufrió "problemas que no se merece", y ha subrayado que Jéssica Rodríguez le presionó bastante y le amenazó con que la opinión pública iba a conocer algunas cosas sobre él de su vida privada.

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Sobre esta mujer, ha explicado que la ayudó a buscar un piso en Madrid para ella y el exministro que la Fiscalía sostiene que pagó un socio de Aldama; y que también la ayudó en la búsqueda de un trabajo mientras estudiaba. En la administración, ha dicho, había vacantes de administrativo cada día porque los sueldos eran muy bajos.

Ha admitido que envió su currículum a la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, pero ha subrayado que Jéssica Rodríguez realizó una entrevista para trabajar en Ineco y ha asegurado desconocer que no acudía al trabajo. Ni le indicó que no fuese ni la ayudó a falsificar partes de trabajo. "Yo creía que teletrabajaba. Mi hermano le indicaba cómo hacer las cosas para ayudarla", ha señalado.

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En este punto, Koldo García ha reiterado que hay que conocer el contexto de los "mil mensajes" que cada día se cruzaba con la mujer y no malinterpretarlo.

Al exasesor y al exministro se les acusa del enchufe de Rodríguez en Ineco en Tragsatec, empresa -esta última- en la que Koldo García ha dicho que no sabía que trabajó.

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Sí que envió otro currículum, el de Claudia Montes, al presidente de Renfe para ver si había vacantes en alguna filial -donde "siempre había necesidades que cubrir", ha insistido- porque esta mujer había pedido ayuda al ministro y Ábalos "siempre ha intentado ayudar a todo el mundo".

Koldo García ha reiterado que "lo único que le preocupaba" a Ábalos era conseguir material sanitario". "Es lo que hicimos todos, incluido el señor Aldama", ha añadido, y ha reconocido que le consultó porque entonces era consejero de Air Europa.

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El exasesor ha señalado que no recuerda si fue Aldama o quién le dio la oferta de la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, y ha asegurado que recibió muchas y que todas se las trasladó a los técnicos del Ministerio.

¿Cómo pudo conocer el Grupo Cueto la oferta de Puertos del Estado?", le ha preguntado el fiscal. "Medio mundo sabía que los gobierno, las comunidades autónomas, las empresas y los ministerios estaban buscando material sanitario", ha respondido.

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Koldo García no ha sabido responder por qué Puertos del Estado dobló en 38 minutos la oferta inicial de 4 millones de mascarillas y si fue él quien dio la orden para ese incremento, pero ha aseverado que "si hubiéramos conseguido 20 millones, hubiera dicho que los trajeran".

"¿Medio mundo sabía lo de Puertos del Estado?", le ha vuelto a preguntar el fiscal. "Yo creo que sí" ha contestado.EFE

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