El BBVA ganó 2.989 millones hasta marzo, un 10,8 % más, apoyado en ingresos recurrentes

Madrid, 30 abr (EFE).- El BBVA obtuvo un beneficio de 2.989 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 10,8 % más que en el mismo periodo del año anterior, gracias al dinamismo de la actividad bancaria y al buen desempeño de los ingresos recurrentes, ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

El banco incluye en las cuentas de los tres primeros meses del año el devengo de aproximadamente 81 millones por el impuesto sobre el margen de interés y comisiones en España, el conocido como impuesto a la banca, en línea con los 85 millones del mismo periodo de 2025.

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Además, el BBVA ha anunciado que la próxima semana comenzará el último tramo de su programa extraordinario de recompra de acciones, por un importe máximo de 1.460 millones de euros, con el que el BBVA habrá recomprado en total desde diciembre de 2025 acciones por valor de cerca de 4.000 millones de euros.

El beneficio atribuido del banco en los tres primeros meses de 2026, sin considerar la variación de divisas, se hubiera incrementado un 14,1 %.

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El margen de intereses (el que recoge casi todos los ingresos) tuvo un crecimiento del 20,2 % interanual y alcanzó los 7.537 millones, impulsado principalmente por Turquía, América del Sur y México; mientras que el margen bruto, que suma al anterior las comisiones, creció un 18,3 %, hasta los 10.652 millones.

Las comisiones netas crecieron un 15,5 % respecto al primer trimestre de 2025 y alcanzaron los 2.256 millones de euros.

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El conjunto de los ingresos recurrentes (márgenes y comisiones) del negocio bancario alcanzó los 9.793 millones de euros, un 19,1 % más.

Durante el primer trimestre de 2026, los préstamos y anticipos a la clientela aumentaron un 4 %, hasta los 478.949 millones de euros, destacando el mayor volumen de los créditos a empresas, que crecieron un 5,2 %, hasta los 252.389 millones; mientras que los préstamos a particulares se incrementaron un 2,2 %, hasta los 196.711 millones, con un mayor dinamismo de los préstamos al consumo, seguidos de los hipotecarios.

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Los préstamos al consumo aumentaron un 4,2 % interanual, en tanto que los hipotecarios se incrementaron un 1,5 %.

Los recursos de clientes registraron un incremento del 0,9 % con respecto a diciembre y ascendieron a 733.235 millones de euros, con un ligero crecimiento de los depósitos de la clientela del 0,5 y del 1,5 % de los recursos fuera de balance (fondos de inversión, planes de pensiones, carteras gestionadas y otros).

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En este contexto de crecimiento del crédito, la cifra de deterioro de activos financieros (1.820 millones de euros) fue un 35 % superior a la del primer trimestre del año pasado, aunque se mantuvo muy en línea con la del último de 2025.

Por áreas de negocio, el beneficio atribuido de España fue de 1.095 millones de euros, un 8,1 % más, con la inversión crediticia creciendo el 6,3 % interanual, impulsada por los créditos de empresas y al consumo.

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En México, el beneficio atribuido fue de 1.453 millones de euros, un 4,5 % más; mientras que en Turquía aumentó un 66,1 % a tipos de cambio corrientes, hasta los 263 millones de euros.

El área de América del Sur obtuvo un beneficio atribuido de 249 millones de euros, un 16,3 % más en euros corrientes, favorecido por Colombia, que incrementó su resultado hasta 78 millones de euros; mientras que en Perú fue de 81 millones y en Argentina de 27 millones.

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Por su parte, Resto de Negocios tuvo un resultado atribuido de 236 millones de euros, un 36 % más, excluido el impacto de la evolución de divisas.

La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) se situó en el 20,7 % y el retorno sobre el capital tangible (ROTE) en el 21,7 %, en tanto que el ratio de eficiencia fue del 38 %, mejorando 24 puntos básicos respecto a un año antes.

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La ratio de mora también descendió hasta el 2,6 %, frente al 2,7 % con que cerró 2026 y el 2,9 % de marzo de 2025, en tanto que el ratio de capital CET1 se situó en el 12,83 % (13 puntos básicos más que a cierre de 2025), por encima del objetivo de entre el 11,5 y el 12 %.

La entidad, que la próxima semana comenzará el último tramo de su programa extraordinario de recompra de acciones, mantiene su compromiso de distribuir el exceso por encima de la parte alta de ese rango. EFE