La Bolsa española cae casi el 3 %, pendiente de resultados, el BCE y la escalada del brent

Madrid, 30 abr (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con una fuerte caída de casi el 3 %, en una jornada marcada por los resultados, los datos económicos, la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y mientras el petróleo brent ha escalado por encima de los 126 dólares.
En los primeros compases de cotización, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja el 2,97 %, hasta los 17.137,1 puntos.
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En el indicador, Indra, que ha presentado resultados, baja el 4,5 %, seguido del Santander, que cae el 3,3 %. En el lado contrario, Repsol destaca al subir el 2,68 %. EFE
(foto)(vídeo)
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