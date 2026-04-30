Doce libros de mayo: de 'Yesteryear' a lo nuevo de la autora de 'Criadas y señoras'

Madrid, 30 abr (EFE).- Una novela sobre 'tradwives' que está revolucionando las redes -'Yesteryear'-, lo nuevo de la autora de 'Criadas y señoras', el final de la saga sobre el fascismo y Mussolini de Antonio Scurati o el regreso de la mexicana Valeria Luiselli son algunas de las novedades literarias del mes de mayo.

Tras conquistar a más de 15 millones de lectores en todo el mundo, la autora de 'Criadas y señoras' regresa con una historia ambientada en el Misisipi de 1933, en plena Gran Depresión y basada en hechos reales sobre la rebelión de un grupo de mujeres al que todo el mundo subestima.

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Anne Hathaway protagonizará la adaptación al cine de esta novela después de que Amazon comprara los derechos. La historia gira en torno a una 'influencer tradwife', con una familia perfecta y millones de seguidores en redes sociales, que una mañana se despierta en lo que parece ser el siglo XIX real.

Siete años después de su aclamada 'Desierto sonoro', la mexicana Valeria Luiselli, ganadora del American Book Award con 'Los niños perdidos', narra el viaje de una madre y una hija por Sicilia, en un viaje que atraviesa la memoria, el tiempo y los mitos.

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Siri Hustvedt reconstruye su unión con Paul Auster, fallecido en abril de 2024. A medio camino entre el diario y la narración literaria, la autora evoca a su marido como el fantasma en el que él dijo querer convertirse para poder regresar y ver cómo estaba, qué escribía y cómo crecía su nieto Miles.

Una delicada historia real sobre el cuidado y la relación con la naturaleza. El libro, un 'bestseller' en el Reino Unido y libro del año para el Hay Festival y medios como el Sunday Times, narra las vivencias de la propia autora en 2021, durante el confinamiento, en la campiña inglesa, cuando por casualidad se encontró una liebre recién nacida en medio de un camino y se la llevó a casa temiendo que no sobreviviera.

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El último volumen de la monumental saga literaria sobre el fascismo de Antonio Scurati retrata los últimos seiscientos días de Mussolini hasta su ejecución en abril de 1945, cuando su cadáver se colgó boca abajo en la Plaza Loreto, en Milán.

Después de 'No voy a ninguna parte' y 'Mi marido', su obra más importante hasta la fecha, la editorial Impedimenta publica la primera novela de Rumena Bužarovska, la escritora más conocida de Macedonia del Norte. 'Toni' es un sátira feroz sobre "la masculinidad herida, el autoengaño y la infinita capacidad de algunos hombres para convertirse en víctimas de su propia miseria".

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Un hombre al límite acepta asesinar a todos los líderes de la Unión Europea en un atentado en la isla de La Toja. A contrarreloj, y perseguido por una inspectora marcada por su propio pasado, se despliega una trama de venganza, poder y traición. Loureiro es uno de los pocos autores españoles que ha conseguido posicionarse entre los más vendidos en Estados Unidos.

A partir de un naufragio real en el Canal de la Mancha (noviembre 2021, 27 muertos), Vincent Delecroix ficciona el monólogo interior de la responsable del puesto de vigía, que hizo caso omiso a las llamadas de socorro. La novela fue finalista del Booker Internacional en 2005 y el verano pasado pasó por el club de lectura de la cantante Dua Lipa.

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Último volumen de la trilogía de los cien años, un retrato monumental de una familia granjera de Iowa y de un siglo de historia de los Estados Unidos, de 1920 a 2019, con los grandes hitos históricos como telón de fondo. Publicada originalmente entre 2014 y 2015. Smiley ganó el Pulitzer por otra novela previa, 'Heredarás la tierra' (1991).

En su primera novela, Jenifer Becker traza una disección aguda del malestar contemporáneo a través de la historia de Mila, una mujer de 34 años que decide reducir su presencia en Internet y aunque al principio lo siente como una conquista pronto descubrirá una soledad profunda. Con una prosa precisa y un sutil humor negro, una historia sobre la claustrofobia de la autoexposición y una forma de alienación cada vez más difícil de sostener.

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Una recopilación de los artículos sobre conflictos bélicos escritos por Arturo Pérez-Reverte desde la década de los setenta y hasta la actualidad. Durante veintiún años como reportero de guerra, Pérez-Reverte vivió desde la guerra de Chipre en 1974 hasta la primavera árabe en Libia y Túnez en 2010–2011, pasando por la guerra del Líbano, las Malvinas, Rumanía, Mozambique, el Golfo Pérsico o los Balcanes. EFE