4 detenidos y prisión provisional para el líder de una red de tráfico de drogas en Palma

Palma, 30 abr (EFE).- Un juez ha decretado prisión provisional para el principal detenido de un operativo de la Policía Nacional contra una red de tráfico de drogas en Palma que ha acabado con cuatro arrestados: un hombre y tres mujeres.

Según han informado este jueves fuentes policiales, el principal arrestado en el marco de la investigación, desarrollada por el grupo II de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), estaría vinculado a la banda juvenil de 'Los Trinitarios'.

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La Policía Nacional ha desarticulado a una red criminal muy activa dedicada al tráfico de drogas en la modalidad conocida como 'telecoca' en Palma, con la detención de tres mujeres y un hombre, la incautación de diversas cantidades de estupefacientes y de hasta cuatro armas de fuego.

La UDYCO culminado una investigación iniciada hace 10 meses contra una organización dedicada al tráfico de drogas, que ha sido compleja por las medidas de seguridad que adoptaban los investigados, informó la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un comunicado.

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Los investigados realizaban maniobras para evitar ser detectados y que se conocieran los inmuebles de recogida de los estupefacientes, quedaban con los clientes en puntos de difícil vigilancia y acceso y realizaban las operaciones de compraventa de forma muy discreta.

Después de varios registros en Palma y Alcúdia, los agentes detuvieron a un hombre y tres mujeres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y munición e integración en organización criminal. EFE

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